Tiendas GUAW: puntos de recogida de ayuda para perros y gatos afectados por los incendios

Las tiendas GUAW se han convertido en puntos de recogida de ayuda para las mascotas afectadas por los incendios. Si estás en Madrid, esta semana tienes una manera muy fácil de colaborar.

En total son 24 tiendas GUAW repartidas por toda la Comunidad de Madrid las que se suman a la campaña. Desde hoy mismo, cualquier persona puede acercarse a dejar donaciones de comida, mantas, transportines o productos de higiene para los perros y gatos que lo han perdido todo.

¿Qué puedes donar en las tiendas GUAW?

La lista de necesidades es larga, pero toda ayuda es bienvenida. Los organizadores piden alimentación seca y húmeda, camas y mantas, transportines, correas, arneses, comederos y bebederos y cualquier material que pueda servir para el cuidado de los animales. Si tienes productos de limpieza o medicinas sin abrir, también los recibirán.

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Además, lanzan un mensaje directo a las protectoras: “Si eres un refugio o protectora afectado por los incendios, escríbenos por mensaje directo. Queremos saber qué necesitáis y cómo podemos ayudaros”. Así que si formas parte de una entidad, no dudes en contactar.

Otros puntos de recogida activos en Madrid

Además de las tiendas GUAW, hay más de una decena de puntos solidarios operativos en localidades como Fuenlabrada, Guadarrama, Rivas o Talavera. Eso sí, la situación es tan dinámica que muchos de ellos ya están cubiertos. Lo mejor es llamar antes de ir para confirmar qué necesitan exactamente y si siguen admitiendo donaciones.

Por ejemplo, los puntos de Leganés, Talavera y Rivanimal ya tenían este domingo todas sus necesidades básicas resueltas. En cambio, otras protectoras como Perro Loco o la Asociación Nazarín aún necesitan materiales muy concretos: mantas, guantes, pienso especial o incluso manos voluntarias para construir espacios para gatos.

La solidaridad no entiende de especies: esta semana puedes salvar vidas con un gesto tan pequeño como donar una manta.

La respuesta ciudadana: masiva pero organizada

Los incendios han puesto a prueba al tejido animalista de Madrid, y la respuesta está siendo abrumadora. En apenas unas horas, varios puntos se han visto desbordados de solidaridad. Es una buena noticia, pero también un recordatorio de que la coordinación es clave. Antes de cargar el coche, un simple mensaje o una llamada al punto de recogida evita desplazamientos innecesarios y asegura que los recursos lleguen donde más falta hacen.

Los voluntarios insisten: no hace falta comprar nada nuevo; lo que tengas en casa en buen estado sirve. Y si no puedes desplazarte, difundir la información en redes también cuenta. En un momento en el que cada minuto importa, la ayuda mejor dirigida es la que más rápido llega.

🐾 Huella animal