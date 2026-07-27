AppleCare One: la expansión a Reino Unido, Francia, Alemania y Australia ya es oficial

Si tienes más de un dispositivo Apple y vives en Reino Unido, Francia, Alemania o Australia, esta noticia te interesa. AppleCare One da el salto a estos cuatro países a partir del 4 de agosto de 2026, y promete simplificar la vida a quienes llevan un iPhone, un iPad y un Mac en la mochila —como casi todo el mundo, vaya.

Qué es AppleCare One y por qué vas a querer saberlo

Hasta ahora, AppleCare+ era el plan de referencia para proteger un único dispositivo. Si tenías varios, tocaba contratar uno por cada cacharro y perder la tarde en gestiones. Con AppleCare One, Apple mete todos los dispositivos en un mismo plan: hasta tres equipos cubiertos, con la misma protección que ofrece AppleCare+ individual. Vamos, que dejas de pagar seguro de más sin darte cuenta.

Así quedan los precios y la cobertura en cada país

El plan arranca con un precio base de 16,99 libras al mes en Reino Unido (unos 20 euros al cambio) y permite añadir dos dispositivos adicionales por 4,99 libras cada uno cada uno. En Francia, Alemania y Australia las tarifas serán similares, adaptadas a sus mercados locales. La cobertura incluye reparaciones ilimitadas por accidentes, sustitución de batería cuando baja del 80 % y acceso prioritario a expertos las 24 horas. Además, por primera vez, la cobertura por pérdida o robo se extiende a iPad y Apple Watch en Reino Unido, algo que antes solo estaba disponible en otros países.

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Un movimiento que llega tarde pero sabe a gloria

Apple suele ir con calma en esto de unificar servicios. Primero fue Apple One para iCloud, Música y TV; ahora le toca a las reparaciones. La diferencia principal con el pasado es que no hace falta que los dispositivos sean nuevos: cualquier equipo con hasta cuatro años de antigüedad y en buen estado (pantalla sin grietas, botones funcionando) es elegible. Hace unos años, esto era impensable fuera del AppleCare+ tradicional, y demuestra que la compañía se toma en serio alargar la vida útil de sus productos.

Centralizar la cobertura de todos tus dispositivos en un único pago mensual es justo lo que faltaba para que el ecosistema Apple fuera aún más cerrado y, a la vez, más cómodo.

Eso sí, la transferencia automática de cobertura cuando cambias de iPhone es un puntazo: si compras directamente en la Apple Store, el plan detecta el nuevo terminal y reemplaza el antiguo sin que muevas un dedo. Si lo adquieres con una operadora, tendrás que hacerlo manualmente —pero al menos existe la opción. El límite de tres reclamaciones por robo o pérdida al año entre todos los dispositivos es el único freno importante, aunque realista para la mayoría de usuarios.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)