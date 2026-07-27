Fiestas de San Lorenzo 2026: la verbena gratuita con conciertos en Lavapiés que no te puedes perder

Si hablamos de fiestas castizas en Madrid, las de San Lorenzo son las que mejor exprimen el verano en Lavapiés. Y este año, la verbena más esperada del barrio vuelve del 8 al 11 de agosto con un cartelazo de música en directo, batalla de agua y la tradicional limonada popular, todo en la plaza Arturo Barea y sus calles aledañas.

Las Fiestas de San Lorenzo 2026: del 8 al 11 de agosto en plaza Arturo Barea

La cita, completamente gratuita, arranca el sábado 8 de agosto con la popular batalla de agua en la plaza de Arturo Barea, de 18:00 a 19:30 horas, uno de los momentos más divertidos y refrescantes. Por si fuera poco, la música no se hace esperar: a las 21:00 horas la actuación tributo La Penúltima Sabinera calienta motores, y a las 23:00 el DJ Paulo pincha hasta las dos de la mañana, y la entrada es libre hasta completar aforo.

El domingo 9 de agosto el ambiente se vuelve aún más castizo. A las 20:00 horas, la compañía Zarzuela de Mujeres traerá el sabor de la tonadilla y la copla a la plaza, seguida a las 21:30 por Los Vinagres by Vibra Mahou, una de las apuestas más frescas del programa. El broche musical lo pone DJ José del Rey, que pinchará de 23:00 a 01:00 horas para alargar la noche.

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El lunes 10 es el día grande de las fiestas, con misa en la iglesia de San Lorenzo (calle Dr. Piga, 2) a las 19:00 horas y procesión a las 20:00. Pero si prefieres seguir la fiesta, la música vuelve a la plaza Arturo Barea con Metroolé a las 21:30 y DJ Madent hasta la una. Y el plan que más repite en las conversaciones de vecinos: la limonada popular de la calle del Olivar, 7, servida de 21:30 a medianoche, una tradición que une a todo el barrio.

El último día, martes 11, el casticismo manda con Manuel de Segura «Copla Castiza» a las 20:00 horas. Después, la banda Lotus cierra el cartel a las 21:30, y DJ Pakito se encarga de despedir la verbena hasta la una de la madrugada. Así que apunta: cuatro días de planazo gratis en Lavapiés donde solo necesitas ganas de pasarlo bien.

Pocas cosas dicen ‘verano en Madrid’ como una limonada bien fría en medio de una plaza llena de vecinos y música en directo.

Por qué la verbena de Lavapiés es el planazo del verano: horarios y el mejor momento para ir

El encanto de las Fiestas de San Lorenzo está en su mezcla única de tradición castiza y ambiente popular. Con décadas de historia a sus espaldas, estas fiestas consiguen reunir a varias generaciones en torno a una verbena que no entiende de edades. La batalla de agua del sábado y la limonada del lunes son los dos momentos que ningún asistente se quiere perder, ideales para ir en grupo y refrescar la tarde. Además, los conciertos gratis de calidad, como Los Vinagres by Vibra Mahou o la copla de Manuel de Segura, convierten la plaza en un escenario al aire libre para todos los públicos. Y no solo música: la procesión del lunes añade ese punto tradicional que recuerda que las fiestas también tienen su origen religioso, algo que muchos vecinos viven con devoción. Si quieres asegurarte un buen sitio, la recomendación es llegar a la plaza Arturo Barea con una hora de antelación en las noches de mayor afluencia, sobre todo el domingo y el lunes, cuando el barrio se llena. Y para los que prefieren el plan de día, la batalla de agua del sábado es perfecta para ir con niños y después quedarse a los conciertos.

Todo lo que necesitas saber para vivir las fiestas sin perder detalle: contexto, recomendaciones y accesos

Lavapiés es uno de los barrios con más vida de Madrid, y durante estas fiestas se transforma en una gran verbena al aire libre. La plaza Arturo Barea está a cinco minutos andando de la boca de metro de Lavapiés (L3) y a diez de Embajadores (L3 y L5), lo que facilita llegar desde cualquier punto de la ciudad. La organización recomienda usar transporte público porque las calles cortan el tráfico en varios tramos. Aunque todas las actividades son gratuitas, la limonada popular es una tradición que se disfruta mejor si colaboras con la compra de algún vaso o consumición solidaria, según explican los organizadores. Las fiestas se despiden el martes 11 a la una de la madrugada, así que tienes cuatro días para vivirlas. Además, el barrio está lleno de bares y terrazas donde seguir la noche o reponer fuerzas con una caña, convirtiendo cada rincón en una fiesta paralela. Si necesitas más detalles, puedes consultar la web del Ayuntamiento de Madrid o la agenda de la Junta Municipal de Centro, donde suelen publicar cualquier cambio de última hora.

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