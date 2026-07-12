La 'táctica del sexo' de Tuchel que está revolucionando el Mundial de Inglaterra

Inglaterra está en cuartos del Mundial y todo el mundo habla de sexo. Sí, del sexo de los futbolistas con sus parejas durante la concentración. Thomas Tuchel ha desatado una tormenta con una medida tan simple como polémica: permitir que sus jugadores mantengan relaciones sexuales mientras compiten.

El técnico alemán, famoso por sus métodos poco ortodoxos, ha decidido pasar del encierro monacal al bienestar de pareja. Según ha desvelado la prensa británica, los internacionales pueden compartir noches y cama con sus parejas sin restricciones. Y aunque los puristas han puesto el grito en en el cielo, los resultados acallan cualquier crítica: los pross no han pinchado ni una sola vez y hoy, sábado 11 de julio, se miden a la Noruega de Haaland en cuartos de final.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. La fórmula sexo + fútbol + seleccionador con pinta de profesor universitario está regalando memes, debates televisivos y más de un artículo de opinión. Si los ingleses siguen vivos, la ‘táctica del sexo’ se va a estudiar en las escuelas de entrenadores.

Publicidad

Qué está pasando exactamente con Inglaterra y sus noches picantes

Desde que el avión aterrizó en el país anfitrión, Tuchel dejó claro que el sexo no es un problema. Más bien al contrario: para él, el contacto con las parejas es una válvula de escape emocional que baja la presión competitiva. La mayoría de los seleccionadores imponen férreas abstinencias durante los torneos, pero el alemán ha roto todos los moldes.

La noticia, que la prensa local ha ido confirmando con fuentes del entorno de la selección, detalla que los jugadores tienen libertad para organizar sus encuentros siempre que no interfiera con los horarios de entrenamiento. Nada de visitas relámpago ni salidas del hotel: las parejas se alojan en un complejo cercano y las “visitas” son en la intimidad de las habitaciones. La Federación Inglesa, más pendiente del balón que de los dormitorios, respalda la decisión del técnico sin hacer demasiado ruido. Su página oficial sigue publicando imágenes de sesiones distendidas y sonrisas, la mejor prueba de que el ambiente no se ha resentido.

“Dejar que los internacionales compartan cama no es un capricho: es un golpe de efecto psicológico que, de momento, está dejando el vestuario más unido que nunca.”

Por qué medio Twitter está llorando (y la otra mitad aplaudiendo)

El hashtag #TuchelSexTactic ha convertido en en el tema de conversación obligado en X. Los más tradicionalistas acusan al seleccionador de frivolizar con la disciplina y de abrir la puerta a escándalos fuera del campo. Los tuiteros pro-Tuchel responden con memes y un argumento demoledor: los números cantan. Inglaterra ha superado la fase de grupos con pleno de victorias y sin lesiones graves, algo que pocos logran en un calendario tan comprimido.

Los exjugadores también se mojan. Gary Lineker bromeó en su podcast diciendo que “en mis tiempos no nos dejaban ni escuchar música”, mientras que Rio Ferdinand ha aplaudido la “visión moderna” de Tuchel. Detrás de la polémica hay un dato que todos repiten: el estrés es el enemigo número uno del rendimiento. Un futbolista que duerme mejor, se siente querido y baja su cortisol rinde más en el campo. Y, por ahora, la táctica del sexo parece funcionar.

Los precedentes que explican la jugada de Tuchel (y por qué no es tan loca)

No es la primera vez que un seleccionador flexibiliza las reglas del deseo. En mundiales pasados, técnicos como Luiz Felipe Scolari llegaron a permitir encuentros conyugales controlados durante la fase de grupos. Siempre fue una excepción discreta. Tuchel simplemente ha puesto el cartel luminoso y ha normalizado lo que otros hacían bajo cuerda. El verdadero cambio es que lo ha comunicado sin complejos, convirtiendo un tabú en un componente más de su plan de juego.

El alemán, obsesionado con la psicología deportiva, entiende el vestuario como un ecosistema mental. Sabe que la felicidad personal es un multiplicador de rendimiento y que el miedo a la fama o la presión mediática se combate mejor con abrazos que con charlas tácticas. La clave, como siempre en los torneos cortos, es la gestión del grupo. Si Inglaterra pasa a Noruega esta tarde y sigue avanzando, la ‘táctica del sexo’ se convertirá en un manual. Si caen eliminados, los titulares serán otros. Pero, de momento, el salseo y los resultados brillan a partes iguales.

El chisme en 3 claves (TL;DR)