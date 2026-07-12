Microchip obligatorio para gatos: estas comunidades lo exigirán desde 2026

A partir de julio de 2026, el microchip será obligatorio para los gatos en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La medida busca un control real de la población felina y fomenta la tenencia responsable, dos pilares que, según los expertos, hacían falta para frenar el abandono.

Si tienes un gato en casa —o más de uno—, esto cambia tu día a día más de lo que parece.

¿Por qué el microchip para gatos?

La obligatoriedad no surge de la nada. Según ha informado Animalados, la medida se enmarca en la necesidad de identificar a los felinos domésticos, que hasta ahora carecían de un registro obligatorio en muchas regiones. Los perros llevan años con este requisito, y los resultados han sido muy positivos: un animal perdido con chip tiene muchas más posibilidades de volver a casa.

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Además, la identificación ayuda a luchar contra las colonias felinas descontroladas. Muchos gatos callejeros nacen de camadas no deseadas; tener un registro permite a las protectoras actuar con más eficacia en las campañas de captura, esterilización y retorno. Y, por supuesto, disuade del abandono, porque un gato con chip siempre está vinculado a un responsable.

¿Cómo afecta la nueva normativa a los dueños?

Si resides en una de estas comunidades, tendrás que acudir a tu tu veterinario para implantar el microchip, un dispositivo diminuto que se coloca bajo la piel. El procedimiento es rápido y apenas molesta al animal. El coste ronda los 30-40 euros, una inversión que vale la pena para su seguridad.

Identificar a nuestros gatos no es solo una obligación legal: es la llave para reducir el abandono y darles una segunda oportunidad.

Una vez colocado, los datos se inscriben en el registro correspondiente. Este paso es fundamental: de nada sirve tener el chip si la información no está actualizada. Si cambias de número de teléfono o de domicilio, debes comunicarlo.

Un paso más hacia la tenencia responsable

Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana no son las primeras, pero sí marcan el camino. Otras comunidades, como Madrid o Galicia, ya han mostrado interés en replicar la medida. A nivel estatal, la nueva ley de bienestar animal sentó las bases, y estas normativas autonómicas son el desarrollo práctico que necesitaban los gatos.

La identificación masiva permite, además, cerrar el círculo de la protección. Un gato localizado y registrado es más fácil de devolver si se pierde, y disuade a quienes pensaban abandonarlo. Para los gatos callejeros, el chip en las colonias controladas ayuda a monitorizar su salud y a mantener el equilibrio con el entorno. La tenencia responsable supone asumir que ese animal depende de ti, y el microchip es la forma más clara de demostrarlo.

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