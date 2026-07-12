Solo tiene 50 vecinos: la isla habitada más pequeña de España es un pueblo amurallado rodeado de peces

España esconde rincones que parecen sacados de otro siglo, y Tabarca es uno de los más sorprendentes. A 11 millas náuticas de la costa de Alicante, un pueblo entero vive rodeado de murallas de piedra y de un mar que en 1986 se convirtió en la primera reserva marina del país.

Solo 50 vecinos resisten allí durante el invierno, cuando el turismo desaparece y la isla recupera su ritmo original. En verano, la cifra se dispara hasta los 5.000 visitantes diarios, un contraste que define por completo la vida en este pequeño territorio mediterráneo.

España tiene su isla más diminuta frente a Alicante

Tabarca no llega ni a las 30 hectáreas de superficie y se puede recorrer entera en un paseo de apenas cuatro kilómetros junto al mar. Pese a su tamaño, es la isla más grande de la Comunidad Valenciana y, a la vez, la única habitada de forma permanente.

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El acceso solo es posible en barco, desde Santa Pola o desde la propia Alicante, lo que convierte cualquier temporal en un obstáculo real. Cuando el mar se complica, los vecinos quedan aislados de la sanidad, del suministro y de cualquier gestión urgente en tierra firme.

Un pueblo amurallado con raíces genovesas

La historia de España guarda pocos episodios tan singulares como el origen de este pueblo. Sus primeros habitantes llegaron en 1770, tras ser liberados de la esclavitud en el norte de África, y se asentaron en lo que hoy se conoce como Tabarca, bajo el mandato del rey Carlos III.

El monarca ordenó levantar murallas, baluartes y tres puertas monumentales para proteger a la nueva población de los ataques piratas. Ese recinto amurallado sigue en pie hoy, convertido en Bien de Interés Cultural, y conserva la trama urbana original diseñada hace más de 250 años.

Bajo el agua se esconde el verdadero tesoro

En 1986, las aguas que rodean Tabarca fueron declaradas la primera reserva marina de España, un hito que sigue marcando su identidad hasta hoy. Bajo la superficie se extienden praderas de posidonia que sostienen uno de los ecosistemas más ricos de todo el Mediterráneo.

Meros, doradas, dentones y tortugas bobas conviven en unas aguas que, gracias a décadas de protección, apenas sufren contaminación. Bucear o simplemente nadar con gafas y tubo cerca de la orilla permite ver esa vida marina sin necesidad de equipo profesional.

Vivir con solo 50 vecinos, entre calma y masificación

Durante los meses fríos, Tabarca se convierte en un pueblo silencioso donde apenas hay actividad más allá de la vida cotidiana de sus residentes. Esa quietud invernal contrasta radicalmente con lo que ocurre entre julio y agosto, cuando la isla se llena hasta los topes.

Los propios vecinos, agrupados en la Asociación Tabarca Isla Plana, llevan más de una década reclamando mejoras. Su gran objetivo es convertirse en Entidad Local Menor, una figura que les daría autonomía para gestionar el transporte, la limpieza o el mantenimiento del patrimonio sin depender de tres administraciones distintas.

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Cómo llegar y cuánto cuesta

Desde Santa Pola, la travesía dura unos 30 minutos y cuesta alrededor de 15 euros ida y vuelta. Desde Alicante capital, el trayecto se alarga hasta una hora, con un precio aproximado de 21 euros por persona.

Qué no te puedes perder

Entre los imprescindibles destacan la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Casa del Gobernador y el Museo Nueva Tabarca, que resume siglos de historia marinera. Pasear junto a la muralla al atardecer, cuando bajan las temperaturas, sigue siendo uno de los planes más recomendados por quienes ya la han visitado.

El futuro de una joya que se resiste a desaparecer

El reto para los próximos años pasa por equilibrar la llegada masiva de turistas con la conservación de un patrimonio que, según denuncian los propios vecinos, empieza a mostrar signos de deterioro. La sal y el paso del tiempo desgastan piedra y fachadas a un ritmo que preocupa a quienes viven allí todo el año.

Aun así, el interés institucional y mediático que ha despertado la petición de autonomía administrativa abre una puerta a mejorar la situación. Si la isla logra más recursos propios, Tabarca podría convertirse en modelo de cómo compatibilizar turismo, patrimonio y vida real en un territorio tan pequeño como extraordinario.