Castilla y León convoca 381 plazas fijas de funcionarios antes de que termine julio

Si estás buscando una plaza fija en la administración pública y vives en Castilla y León (o estás dispuesto a trasladarte), esto te interesa. La Junta ha convocado 381 plazas de funcionario de carrera que se cubrirán mediante oposición en turno libre y que empezarán a publicarse esta misma semana.

El objetivo es doble: rejuvenecer unas plantillas envejecidas y reforzar servicios estratégicos como la sanidad animal, la salud pública o la gestión administrativa. Y, como la convocatoria se ha dividido por cuerpos, los plazos de inscripción se irán abriendo a lo largo de julio. Así que más vale estar atento.

Qué plazas se convocan y cuántas hay

La oferta suma 381 puestos fijos repartidos en varios cuerpos y escalas. Estas son las cifras más destacadas:

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99 plazas para veterinarios (Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario).

(Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario). 86 para el Cuerpo de Gestión y 81 para el Cuerpo Superior, ambas enfocadas a reforzar el funcionamiento de la Administración autonómica.

50 para farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, relacionados con salud pública y control farmacéutico.

30 para personal médico: 21 de la Escala Sanitaria de Médicos y 9 de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo.

18 para ATS/Diplomados en Enfermería.

Y, además, plazas para inspectores de Consumo, ingenieros técnicos de Obras Públicas, geólogos y químicos, que completan el paquete.

La mayoría de los aspirantes desconoce que el reparto por especialidades no es casual. Castilla y León pone el foco en veterinarios por el peso del sector ganadero, y en sanitarios para cubrir jubilaciones. Las 99 plazas de veterinario son la mayor oferta individual en años, lo que convierte esta convocatoria en un caramelo para quienes llevan tiempo preparándose.

¿Hay oposición? Cómo se accede a las plazas

Sí, y es un sistema de oposición puro en turno libre. Eso quiere decir que no hay fase de concurso (no puntúan méritos ni experiencia previa) y que el acceso depende de superar los exámenes que establezca cada convocatoria. La Junta ha optado por oposición para todos estos cuerpos, según lo publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En la práctica, tendrás que estudiar el temario correspondiente y presentarte a las pruebas. El examen suele constar de una parte teórica (tipo test o desarrollo) y, en algunos casos, un supuesto práctico. Las fechas concretas de examen y los temarios aparecerán en las bases de cada convocatoria, así que no te fíes de lo que leas en foros hasta que no esté confirmado.

Plazos y cómo presentar la solicitud

La convocatoria no se publica toda de golpe. Algunas de las plazas ya han salido esta semana en el Bocyl, y el resto lo harán de forma escalonada hasta que termine julio. El plazo de inscripción se abre a partir de la publicación de cada anuncio, normalmente por un periodo de 20 días hábiles, aunque conviene confirmarlo en la resolución oficial.

Para solicitarlas, tendrás que hacerlo telemáticamente a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Lo más práctico es que entres en el portal de Empleo Público de la Junta y busques la convocatoria que te interese. Allí verás el enlace directo para inscribirte y los requisitos exactos.

Apunta esto: no esperes a que se acerque el final del plazo. Si el sistema se satura o te falta algún documento, podrías quedarte fuera. Revisa desde ya el temario y ten preparado el DNI electrónico o certificado digital, porque es imprescindible para el trámite.

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Una oportunidad para frenar el ‘baby boom’ funcionarial

Más allá de los números, esta oferta tiene una lectura de fondo. La Administración autonómica arrastra un problema de envejecimiento de plantillas: en los próximos años se jubilarán cientos de funcionarios, y si no se cubren esas bajas los servicios públicos se resienten. Las 381 plazas no solo suman efectivos, sino que abren la puerta a una renovación generacional.

De hecho, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha insistido en que la estrategia busca una Administración “cada vez más eficaz” y preparada para los desafíos futuros. En el ámbito rural, por ejemplo, contar con veterinarios públicos es clave para la sanidad animal y la seguridad alimentaria. Y en las ciudades, los gestores son necesarios para agilizar trámites.

La mayoría de las plazas corresponden a perfiles que llevan años sin una convocatoria masiva; ahora la oportunidad es real y el plazo, inmediato.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona que cumpla los requisitos de titulación y nacionalidad de cada cuerpo (consulta las bases específicas).

Cualquier persona que cumpla los requisitos de titulación y nacionalidad de cada cuerpo (consulta las bases específicas). ¿Cuántas plazas hay? 381 plazas fijas de funcionario de carrera, repartidas en varios cuerpos.

381 plazas fijas de funcionario de carrera, repartidas en varios cuerpos. ¿Hasta cuándo hay plazo? Se irá abriendo a lo largo de julio, según se publique cada convocatoria en el Bocyl.

Se irá abriendo a lo largo de julio, según se publique cada convocatoria en el Bocyl. ¿Dónde se solicita? En la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, a través del portal de Empleo Público.

En la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, a través del portal de Empleo Público. Requisito o letra pequeña clave: Es imprescindible disponer de certificado digital o DNI electrónico para realizar la inscripción.

El resumen rápido (TL;DR)