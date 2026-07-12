La Guardia Civil y el INCIBE alertan de falsas ofertas de trabajo estacional como nuevo cebo

La Guardia Civil ha confirmado, junto al INCIBE, una campaña de estafas que se aprovecha de algo tan cotidiano como buscar un trabajo de verano. El mecanismo es simple: una supuesta empresa contacta por WhatsApp ofreciendo un puesto de socorrista en un hotel y, antes de cualquier entrevista real, pide una foto del DNI.
El caso salió a la luz cuando un joven, tras sospechar de una oferta que parecía demasiado fácil, llamó a la Línea de Ayuda 017 del INCIBE. Lo que empezó como una conversación normal por WhatsApp terminó con su documento de identidad comprometido y una cuenta bancaria abierta a su nombre que él nunca llegó a controlar.
Cómo actúa la Guardia Civil ante esta nueva oleada de fraude
La Guardia Civil difundió el aviso en redes sociales explicando que, bajo el pretexto de una oferta laboral, los estafadores buscan «iniciar una conversación» para conseguir datos sensibles. No hace falta ningún conocimiento técnico avanzado por parte del delincuente: le basta un guion bien construido y una base de números filtrados para lanzar miles de mensajes al día.
El patrón se repite con pocas variaciones en los casos documentados hasta ahora. El mensaje llega de un número desconocido, felicita al destinatario por su interés en el puesto y evita mencionar el nombre real de la empresa o del hotel, algo que los expertos señalan como la primera señal de alarma para cualquier candidato.
El papel del INCIBE en la respuesta institucional
La Guardia Civil trabaja de la mano del INCIBE para acortar los tiempos de respuesta ante este tipo de campañas estacionales. Cada caso denunciado alimenta una base de datos que ayuda a identificar patrones y bloquear números antes de que lleguen a más candidatos a un empleo de verano.
El organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, gestionó más de 122.000 incidentes de ciberseguridad durante 2025. Su línea gratuita, el 017, sigue siendo la vía más rápida para frenar el daño cuando algo no encaja en una oferta de trabajo que ha llegado sin previo aviso.
Un fraude que no viene solo: la oleada de julio
Semanas después de la alerta sobre los socorristas, una nueva campaña ha vuelto a poner en jaque a quienes buscan trabajo este verano. Miles de personas están recibiendo un SMS que asegura que su candidatura fue aprobada, sin haber enviado nunca un currículum a ninguna empresa.
El mecanismo vuelve a ser idéntico: un mensaje directo invita a continuar el proceso de selección por WhatsApp, y ahí empieza el verdadero objetivo. Los estafadores piden el DNI para "verificar el perfil", solicitan un pago por un supuesto examen médico o, directamente, intentan hacerse con el código de verificación de la cuenta de WhatsApp de la víctima.
Señales que delatan la trampa
Antes de responder a cualquier mensaje de este tipo, conviene fijarse en algunos detalles que casi nunca fallan. Los estafadores necesitan que actúes rápido, sin margen para verificar si la empresa existe realmente o si esa oferta apareció alguna vez en un portal de empleo oficial.
La urgencia sigue siendo el arma principal de toda la operación. Reconocer el patrón a tiempo evita que compartas datos personales o bancarios con alguien que solo busca aprovecharse de la necesidad de encontrar un trabajo de temporada.
- El mensaje llega de un número desconocido y no menciona ninguna empresa concreta.
- Piden el DNI o datos personales antes de una entrevista real.
- Solicitan cualquier tipo de pago previo para "gestionar" la contratación.
- Insisten en mover la conversación a WhatsApp, evitando canales oficiales de empleo.
Qué hacer si ya has compartido tus datos
Si ya escribiste al número o compartiste algún dato, lo primero es mantener la calma: actuar rápido reduce el daño real. Bloquea el número de inmediato, guarda capturas de pantalla de la conversación como prueba y no vuelvas a interactuar con esa cuenta bajo ningún concepto.
Llama al 017 para recibir orientación personalizada según tu caso concreto. Si hubo pago o datos bancarios de por medio, contacta con tu banco sin demora y presenta una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando toda la documentación posible.
Lo que viene: estafas cada vez más sofisticadas
La tendencia para lo que queda de 2026 apunta a fraudes todavía más elaborados, combinando WhatsApp con inteligencia artificial para generar mensajes y hasta audios más creíbles que nunca. Las entidades bancarias y la propia Meta ya trabajan en sistemas de detección automática que analizan patrones sospechosos sin romper el cifrado de los mensajes.
La buena noticia es que protegerse de este tipo de campañas no exige conocimientos técnicos. Basta con interiorizar una regla sencilla: desconfiar, verificar por tu cuenta y nunca compartir datos ni códigos con quien te contacte de la nada prometiendo un empleo que no pediste. Con esa pausa de unos segundos, este verano puede ser el de tu primer trabajo sin sustos de por medio.