La ola de calor en Francia provoca el cierre de la Torre Eiffel y el Louvre y suspende la fiesta del 14 de julio

Francia cierra la Torre Eiffel y el Louvre y suspende los actos del 14 de julio ante una ola de calor extrema. El país vive un episodio meteorológico excepcional que ha obligado a las autoridades a adoptar medidas drásticas para proteger a la población.

La ola de calor ha llevado al Gobierno a activar el nivel máximo de alerta roja en 24 departamentos, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados en amplias zonas del territorio. La seguridad de los ciudadanos y la presión sobre los servicios públicos están marcando la respuesta institucional.

Los monumentos más emblemáticos, cerrados por seguridad

Desde el pasado miércoles, la Torre Eiffel y los museos del Louvre y de Orsay permanecen cerrados. La decisión responde a la imposibilidad de garantizar condiciones seguras para los visitantes, según fuentes oficiales, ante un calor que hace casi insoportable la permanencia al aire libre o en espacios sin refrigeración adecuada.

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El 14 de julio sin fuegos ni bailes: una fiesta nacional cancelada

Los actos conmemorativos del Día de la Bastilla, previstos para los días 13 y 14, han quedado suspendidos. El tradicional espectáculo pirotécnico, los conciertos al aire libre y los célebres bailes de bomberos en París y la región metropolitana figuran en la lista de cancelaciones, una medida poco habitual que refleja la gravedad del momento.

La cancelación de los festejos, que cada año reúne a miles de personas, pone de manifiesto la excepcionalidad de la situación y el temor a que las altas temperaturas deriven en emergencias sanitarias o incendios incontrolados.

El país en alerta roja: 24 departamentos superan los 40 grados y los incendios acechan

Con 24 departamentos en alerta roja, los termómetros han alcanzado marcas extremas. La situación ha provocado cortes de electricidad en 20.000 hogares a causa de violentas tormentas en el suroeste, lo que agrava la vulnerabilidad de las familias.

Un segundo de descuido puede amenazar las familias, pone en peligro a quienes nos protegen y destruye nuestros paisajes.

La advertencia del presidente Emmanuel Macron ha calado en un país que ya contabiliza 32 detenidos por presuntamente iniciar incendios forestales, según confirmó el ministro del Interior, Laurent Núñez. Nueve de cada diez fuegos tienen origen humano, recordó el mandatario desde sus redes, mientras se refuerzan los dispositivos de vigilancia.

Más allá del riesgo de incendios, la crisis ha reabierto el debate sobre la falta de preparación de Francia. La carencia de sistemas de climatización en hospitales y edificios públicos se ha convertido en una vulnerabilidad estructural. Los servicios de urgencias, con plantillas reducidas por las vacaciones, trabajan bajo una presión asistencial extrema.

El impacto se extiende a la agricultura, la ganadería y el sector turístico. Mientras las localidades del interior soportan las temperaturas más altas, refugios frescos como Calais o Dunkerque han colgado el cartel de completo, evidenciando una migración interna hacia las pocas zonas con temperaturas soportables.

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