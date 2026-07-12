Mueble de salón en columna: la solución vertical que triunfa en pisos pequeños

Si tu salón no llega a 15 metros cuadrados y el mueble del televisor te come media pared, este truco te va a salvar. El mueble en columna es la solución vertical que libera espacio y gana metros sin obras.

¿Qué es un mueble de salón en columna y cómo funciona?

Imagina una columna metálica, de madera o lacada que va del suelo al techo y sobre la que montas todo lo que necesita tu zona de estar: barras para el televisor, estantes abiertos y soportes para la consola o el router. Eso es un mueble de salón en columna. La firma italiana Bontempi Casa lo popularizó con su gama Voilà, y hoy encuentras versiones desde 150 euros hasta sistemas de diseño que superan los 1.500.

El secreto está en la flexibilidad. Las baldas se colocan a la altura que tú quieras, el soporte del televisor suele ser giratorio y la mayoría de los modelos permite reorganizar los estantes sin herramientas. En lugar de ocupar dos o tres metros de pared, la huella en planta ronda los 50 centímetros.

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Ventajas (y algún pero) de cambiar el mueble bajo por una columna

La gran ventaja es obvia: **ganas suelo**. Con una columna, el salón respira y puedes colocar un sofá más grande o una mesa que antes no cabía. Además, la estética ligera encaja de maravilla en pisos pequeños de estilo nórdico o industrial.

También es una solución totalmente personalizable. Dedicas la parte alta a libros y plantas, la media al televisor a la altura de los ojos y la baja al almacenaje de electrónica. Si tus necesidades cambian, reordenas las baldas en minutos.

Ahora, el pero: todo queda a la vista. No hay cajones ni puertas, así que tendrás que ser disciplinado con el orden o combinar la columna con un baúl o un aparador en otra zona. Revisa también que el anclaje sea compatible con tu techo (en placas de pladur necesitarás refuerzos) y que cada balda aguante el peso que le vas a poner, sobre todo si acumulas libros.

En un salón pequeño, cada centímetro horizontal que liberas es un metro cuadrado que ganas. El mueble en columna hace justo eso: concentra todo en vertical.

Por qué el almacenaje vertical se ha convertido en el aliado de los pisos pequeños

En los últimos años, con los metros cuadrados cada vez más caros, las soluciones que aprovechan la altura en lugar de la anchura se han disparado. De hecho, el mueble columna comparte filosofía con otros hacks como los zapateros de pared o las estanterías modulares con cajas recicladas. La clave está en pensar en tres dimensiones: lo que no cabe a lo ancho, cabe a lo alto.

Este tipo de mueble brilla especialmente en tres escenarios: salones de menos de 15 m², espacios abiertos tipo loft donde una columna giratoria sirve la tele a varias zonas, y salones con muchas puertas o ventanas donde no existe una pared continua larga. Si además lo combinas con sillas plegables o mesas abatibles, el ahorro de espacio es total.

Antes de comprar, mide bien la altura libre y elige un modelo con soporte VESA giratorio y paso de cables oculto. Empieza con pocas baldas y añade más cuando las necesites, y si el presupuesto aprieta, los acabados lacados en negro o blanco son los más versátiles y compensan en cualquier decoración. Con 150 euros puedes tener una columna funcional; si buscas maderas lacadas y cristal, el precio sube rápido.

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