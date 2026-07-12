'Ágata y Lola': el estreno de Atresplayer que promete intriga desde Vigo

Atresplayer estrena este domingo 'Ágata y Lola', un procedimental policiaco que promete romper moldes. Dos inspectoras muy distintas, una alianza inesperada y la ciudad de Vigo como telón de fondo. La fecha: 12 de julio, mañana.

La serie está protagonizada por Eva Martín, la actriz que dejó atrás a la villana Cruz en 'La Promesa' hace más de un año. Aquí se mete en la piel de Lola Castro, una inspectora empática, vitalista y tan caótica como efectiva. Frente a ella, Mireia Oriol da vida a Ágata Díaz, una documentalista del archivo policial con espectro autista, mente brillante y una precisión que roza lo obsesivo.

Una Vigo real, lluvia y todo, como tercer personaje

La serie se ha rodado íntegramente en escenarios naturales de Galicia, con Vigo como gran protagonista visual. Eva Martín lo contaba en la entrevista: «Hemos chupado todas las lluvias este invierno, pero ha sido una gozada rondar cuatro meses y medio por allí». Ese ambiente húmedo y esos exteriores le dan a la ficción una textura muy distinta a los procedimentales de siempre, anclados casi siempre en Madrid o Barcelona.

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La producción corre a cargo de Portocabo, la misma factoría gallega responsable de títulos como 'Hierro' o 'Rapa', y eso ya es garantía de que el entorno no es un simple decorado. Atresplayer apuesta por una serie policiaca que se aleja del asfalto de la capital y se empapa del Atlántico.

Dos mujeres al frente que lo cambian todo

El gran punto diferencial de 'Ágata y Lola' es que el peso recae sobre dos protagonistas femeninas. No es el típico dúo mixto ni el comisario gruñón de turno. «Que sean dos mujeres en el centro ya es distinto, y más con la edad de Lola y el personaje de Antonio Garrido, que también rompe esquemas», explicaba la actriz. La serie muestra un liderazgo femenino basado en la escucha y la cooperación, en lugar de la imposición.

Además, el reparto lo completan nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo o Xosé A. Touriñán, con cameos de caras tan conocidas como Nancho Novo o Juanjo Puigcorbé. El talento gallego y nacional se dan la mano para dar vida a una comisaría que se siente viva y creíble.

Atresplayer juega fuerte en el género que más engancha

El procedimental es uno de los géneros que mejor funcionan en las plataformas: cada capítulo un caso, pero con una evolución de personajes que atrapa de semana en semana. En 'Ágata y Lola' esa tensión se nota desde el primer minuto; los dos primeros episodios incluso funcionan como un bloque con un mismo caso, y a partir de ahí las tramas se cierran en cada entrega. Lo que va creciendo es la química entre las protagonistas y las relaciones con el resto de la comisaría.

Atresplayer ya demostró con 'La Ruta' que sabe tocar las teclas del thriller, y ahora da un paso más hacia el procedimental clásico pero con una vuelta de tuerca. Si la audiencia responde, la serie está diseñada para seguir creciendo. Preguntada por una posible segunda temporada, Eva Martín fue clara: «Estaremos felices si al espectador le gusta y quiere más, y pudiéramos hacer una segunda, una tercera y las que hagan falta».

No todos los procedimentales consiguen que el escenario se vuelva tan importante como el caso. Aquí Vigo no es un fondo de pantalla.

Con todo, la sombra de 'La Promesa' todavía persigue a Eva Martín, pero ella lo ve como un regalo: «Si conseguimos que vean a Lola y no a la Marquesa, será un éxito». Y ojo, porque en su nueva piel de inspectora imperfecta pero humana, tiene todas las papeletas para lograrlo.

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Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. La premisa de dos policías femeninas con química, un entorno gallego que en se sale de lo habitual y el sello de Portocabo lo convierten en una apuesta fuerte. Si los casos enganchan tanto como promete su protagonista, maratón asegurado.

🍿 El maratón en corto