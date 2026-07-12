La OCU denuncia un retroceso en los derechos de los pasajeros aéreos: nuevo reglamento permite cobrar el equipaje de cabina

Si sueles viajar en avión, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene una advertencia que te interesa. El nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos, actualmente en tramitación, permitirá a las compañías aéreas cobrar de forma generalizada por el equipaje de cabina y mantendrá sin actualizar las indemnizaciones por retrasos o cancelaciones, lo que supondría un retroceso en los derechos de los viajeros.

Según la asociación, la normativa, que sustituirá al actual Reglamento (CE) 261/2004, introduce cambios que afectarán al bolsillo de millones de pasajeros. Mientras que antes la tarifa base solía incluir una maleta de mano sin coste adicional, ahora las aerolíneas podrán aplicar un suplemento sin un límite claro, algo que la OCU califica de «retroceso» en la protección del consumidor.

En qué consiste el cambio que denuncia la OCU

El borrador de la propuesta europea, según ha detallado la OCU, elimina la obligación implícita de que el billete incluya el equipaje de cabina. Las aerolíneas tendrán libertad para diseñar tarifas básicas que solo permitan un bulto pequeño bajo el asiento y deberán abonarse aparte las maletas de compartimento superior. Esta práctica ya la han adoptado algunas compañías de bajo coste, pero ahora quedaría amparada por la legislación comunitaria.

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El segundo punto que preocupa a la asociación es la congelación de las compensaciones económicas por cancelaciones, grandes retrasos o denegaciones de embarque. Las cuantías actuales (250, 400 o 600 euros, según la distancia) se mantienen sin actualizar desde principios de siglo, a pesar de la inflación acumulada. La OCU considera que esta falta de revisión reduce el poder disuasorio de la norma y perjudica al viajero, que recibe una indemnización cada vez más desfasada.

Cómo te afecta: menos derechos y más gastos

En la práctica, si el reglamento se aprueba en los términos denunciados, cualquier pasajero podría encontrarse con que su billete más barato no le permita llevar una maleta de ruedas sin pagar un extra. El coste añadido dependerá de cada compañía, pero en los casos más recientes de aerolíneas que ya aplican esta política, la tarifa por equipaje de mano ha llegado a suponer un coste adicional significativo, especialmente si no se contrata en el momento de la compra.

Además, las indemnizaciones congeladas implican que recibir 250 euros por un retraso de más de tres horas en un vuelo de larga distancia hoy vale mucho menos que hace veinte años. La inflación ha erosionado el valor real de esa compensación, y la OCU advierte de que la nueva norma no contempla ningún mecanismo de actualización automática.

Otro aspecto controvertido es que la propuesta introduce el concepto de «fuerza mayor» ampliado, lo que podría eximir a las compañías de pagar en más situaciones. Sin embargo, la OCU insiste en que el usuario debe conocer sus derechos y reclamarlos siempre, ya que la carga de la prueba recae sobre la aerolínea.

La clave está en comparar antes de comprar y reclamar después de volar: la ley actual te protege, pero la nueva puede hacer que te cueste más defenderte.

Qué recomienda la OCU y cómo puedes actuar desde ahora

Ante este panorama, la organización de consumidores ha pedido a los legisladores europeos que reconsideren los puntos más lesivos para el viajero y que, al menos, se incorpore un sistema de revisión periódica de las indemnizaciones vinculado a la inflación. Mientras tanto, la OCU aconseja a los pasajeros revisar al detalle las condiciones de la tarifa antes de pagar. Ojo al incluir el equipaje de mano: en muchas webs, el precio final solo se ve al final del proceso de compra.

Si ya has sufrido un percance (retraso, cancelación o daño al equipaje), conserva todos los justificantes y dirígete primero a la aerolínea. La actual normativa comunitaria te asiste, y el Reglamento 261/2004 sigue vigente hasta que no sea sustituido oficialmente. Para cualquier duda, la la OCU y otras organizaciones ofrecen modelos de reclamación gratuitos en sus páginas web.

En definitiva, el consumidor tiene todavía tiempo para hacer oír su voz. La OCU anima a sumarse a su campaña de recogida de firmas para presionar a las instituciones y evitar que la nueva regulación suponga un paso atrás en la protección de los viajeros. Porque viajar ya es caro, y perder derechos no lo hace más fácil.

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