Madonna arrasa en Reino Unido: 'Confessions II' le otorga su 13º número 1

Madonna lo ha vuelto a hacer. La reina del pop consigue su 13.º número uno en la lista oficial de álbumes del Reino Unido con Confessions II, la secuela del mítico Confessions on a Dance Floor. Un golpe sobre la mesa que no veíamos desde 2012 —cuando MDNA también reinó— y que la confirma como una de las artistas más imparables de la historia.

El álbum se ha colado directo en lo más alto en su primera semana, según los datos de la Official Charts Company, y lo hace sin necesidad de fuegos artificiales: la conexión de Madonna con el público británico sigue siendo de otro planeta. Además, este número uno la mete de lleno en un club que solo pisan los más grandes.

El número 1 que confirma su reinado

Con este hito, Madonna iguala las 13 coronas de Elvis Presley y se sienta en la mesa de Robbie Williams (16), The Beatles (15), Taylor Swift (14) y The Rolling Stones (14). Es su primer liderazgo en las listas británicas de álbumes en casi tres décadas, un dato que dice mucho de la longevidad de una carrera que muchos daban por amortiguada hace años.

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Lo más llamativo es que Confessions II no es un disco que haya apostado por las modas del momento, sino por recuperar la esencia dance que la hizo gigante. Y ha funcionado: la respuesta de los fans ha sido un auténtico tsunami.

Un club de leyendas (y una nueva generación mirando)

No todos los días un artista suma un número uno en Reino Unido tres décadas después de su primer reinado. Madonna lo ha hecho con Like a Virgin en 1984 y, desde entonces, ha sabido reinventarse sin perder el trono. Ahora, con Confessions II, demuestra que la nostalgia bien entendida puede ser un arma de construcción masiva.

Mientras, la lista de esta semana refleja un panorama muy variado: la debutante Sienna Spiro se queda a las puertas con The Visitor (nº2), Olivia Rodrigo sigue imparable con you seem pretty sad for a girl so in love (nº3) y clásicos como Michael Jackson vuelven a colarse en el top 5. Pero la noticia es, sin duda, Madonna.

Con 13 números uno en Reino Unido, Madonna se ha ganado un sitio entre los gigantes de la música que muy pocos pueden pisar.

¿Hype justificado o simple nostalgia?

Hay quien podría pensar que el éxito de Confessions II se debe solo al recuerdo de su predecesor de 2005, pero los números hablan por sí solos. El álbum ha conectado tanto con los fans de siempre como con una nueva generación que descubre el poder de un buen estribillo dance. Madonna no ha necesitado imitar a nadie; ha tirado de su propio legado y lo ha traído al presente con un sonido actual pero fiel a sus raíces.

La jugada le ha salido redonda. En una industria donde los números uno cambian de manos cada semana, conseguir liderar la lista de álbumes con un disco de estudio puro es un triunfo mayúsculo. Y más cuando la competencia incluye fenómenos como Olivia Rodrigo o superventas recopilatorios.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. Un número uno en 2026 no es moco de pavo, y menos cuando te codeas con Taylor Swift y The Beatles. Que sea una secuela de un disco tan icónico añadía presión, pero Madonna la ha clavado. Yo ya lo tengo en bucle.

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