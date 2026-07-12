Gaza: comentarios actuales sobre la guerra y sus consecuencias

En el interior de la Franja de Gaza, algunos grupos armados palestinos no apuntan sus fusiles hacia las tropas israelíes, sino hacia los miembros de Hamás. El movimiento islamista que controla el territorio desde 2007 se enfrenta así a un enemigo inesperado: milicias locales que, en ocasiones, actúan con presunta connivencia de Israel. Este fenómeno, documentado a partir de análisis de vídeos e imágenes por satélite, revela una fractura cada vez más profunda en el ya devastado enclave costero.

Un mapa de lealtades fracturadas

Hamás gobierna Gaza con mano firme desde que expulsó a las fuerzas de la Autoridad Palestina hace casi dos décadas. Sin embargo, bajo la superficie del control institucional persisten tensiones con clanes, grupos criminales y milicias que no reconocen la autoridad del movimiento islamista. En los últimos tiempos, estas células han intensificado sus ataques, dirigidos no contra los puestos militares israelíes que rodean la Franja, sino contra comisarías, miembros y simpatizantes de Hamás.

Los analistas de fuentes abiertas han rastreado la actividad de estas facciones mediante la comparación de vídeos difundidos en redes sociales con imágenes aéreas. Los patrones de movimiento, el armamento exhibido y las rutas de ataque sugieren una coordinación que va más allá de la mera delincuencia común. Algunas de estas milicias operan con fusiles de asalto modernos y uniformes paramilitares, lo que apunta a un respaldo externo que, según diversas informaciones, podría proceder de Israel.

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La existencia de estos grupos no es nueva, pero su actividad ha cobrado relevancia al coincidir con el estancamiento de las negociaciones de paz entre Hamás e Israel. La pregunta que sobrevuela la Franja es si la inteligencia israelí está instrumentalizando estas disidencias para debilitar a su enemigo sin necesidad de una intervención militar directa.

La sombra de Israel y las acusaciones de colaboración

Varias fuentes de inteligencia regionales han señalado que algunos de estos milicianos habrían recibido dinero, armas o información logística a través de canales clandestinos vinculados a los servicios de seguridad israelíes. Un informe basado en geolocalización de imágenes por satélite muestra cómo determinados núcleos armados se desplazan con una libertad llamativa en zonas donde las patrullas de Hamás apenas actúan, una libertad que podría explicarse por la pasividad consentida de los drones israelíes que sobrevuelan Gaza de forma constante.

El objetivo de esta estrategia, de confirmarse, sería doble: por un lado, sembrar la división interna para restar cohesión a la resistencia palestina; por otro, crear las condiciones para que surja un interlocutor alternativo a Hamás en el futuro tablero diplomático. «No se trata solo de vencer militarmente, sino de fragmentar el poder del adversario», resume un analista consultado por medios internacionales que prefiere mantener el anonimato.

Empero, la propia naturaleza de estas células complica cualquier pretensión de control. Muchas de ellas carecen de una ideología definida y actúan como bandas armadas que extorsionan a la población civil cuando la ocasión lo permite. La línea entre oposición legítima y criminalidad se desdibuja en un territorio donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria.

Negociaciones bloqueadas y asedio humanitario

El proceso de paz entre Hamás e Israel se encuentra en punto muerto. Pese a los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar, las partes no logran acordar un alto el fuego duradero. Israel condiciona cualquier apertura real de los pasos fronterizos a la entrega de los rehenes capturados en ataques anteriores y al desarme de las milicias palestinas, una exigencia que Hamás rechaza frontalmente.

Mientras tanto, el flujo de bienes y ayuda humanitaria que entra en la Franja sigue siendo insuficiente. Organizaciones internacionales como la Media Luna Roja y agencias de la ONU han advertido repetidamente del riesgo de brotes epidémicos a causa de la acumulación de basura, la falta de agua potable y el hacinamiento en refugios improvisados. «Si no se incrementa de inmediato el ingreso de suministros, nos enfrentaremos a una catástrofe sanitaria de proporciones históricas», ha declarado un portavoz de una ONG con presencia en la zona.

El bloqueo no solo agrava la emergencia médica, sino que alimenta el caldo de cultivo para la inestabilidad política. En los barrios más castigados por la escasez, la autoridad de Hamás se erosiona día a día. Algunos jóvenes desempleados ven en las milicias anti-Hamás una opción de subsistencia, lo que a su vez retroalimenta la violencia intestina.

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Las imágenes de satélite más recientes revelan cómo las infraestructuras civiles esenciales —hospitales, plantas de tratamiento de agua, redes eléctricas— permanecen semidestruidas sin que se haya iniciado una reconstrucción significativa. Los escombros se amontonan en calles que se convierten en campo de batalla entre facciones palestinas mientras la población civil asiste impotente a un conflicto dentro de otro conflicto.

La guerra de Gaza, inscrita en décadas de conflicto regional, es hoy también una guerra por el control de la miseria. Las milicias que desafían a Hamás no representan una alternativa democrática ni un proyecto político articulado, sino la evidencia de un colapso social que el bloqueo israelí y las luchas de poder han llevado al extremo. La comunidad internacional observa sin capacidad —o sin voluntad— de imponer una solución mientras las reglas del juego se reescriben cada noche en los callejones oscuros de la Franja.

Mientras los satélites continúen transmitiendo imágenes de una Gaza fracturada, el mundo será testigo de cómo un territorio atrapado entre fuegos cruzados se desangra no solo por los bombardeos, sino por las cuchilladas de su propia fragmentación interna.