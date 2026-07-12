La otra Bolena: la película de época con Natalie Portman y Scarlett Johansson ya está en Netflix

Netflix incorpora un drama de época con un reparto de lujo ideal para fans de las intrigas palaciegas. La plataforma acaba de sumar a su catálogo Las hermanas Bolena, la película que en 2008 enfrentó a Natalie Portman y Scarlett Johansson por el afecto del rey más famoso de Inglaterra.

El film, dirigido por Justin Chadwick, adapta la novela de Philippa Gregory y nos sitúa en el siglo XVI, en plena corte Tudor. Enrique VIII busca desesperadamente un heredero varón, y la familia Bolena ve una oportunidad de oro para escalar posiciones.

Portman encarna a Ana Bolena, la hermana ambiciosa que se niega a ser solo una amante. Johansson es María, la joven que primero cae en desgracia ante los ojos del monarca. La rivalidad entre ambas desencadena un cisma histórico que cambió para siempre la relación de Inglaterra con la Iglesia.

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De qué va exactamente la película

La trama arranca con un accidente de caza que lleva a Enrique VIII (Eric Bana) a conocer a María. Pronto, la familia Bolena maniobra para poner a Ana en el centro del tablero. La negativa de Ana a ceder sin matrimonio fuerza al rey a romper con Roma, después de que el Papa Clemente VII rechazara anular su unión con Catalina de Aragón.

Todo se cocina con dosis de lujo, traiciones y un desenlace, que cualquier aficionado a la historia conoce, pero que aquí se vive con una intensidad dramática notable. La mayoría de los fans de este tipo de cine espera un espectáculo visual y emocional, y la cinta lo entrega sin demasiados artificios.

Puedes consultar la ficha completa de la película en IMDb si quieres repasar el reparto al detalle.

Un reparto que hoy es pura dinamita

Más allá del duelo Portman-Johansson, el 'casting' reúne a una camada de actores que hoy son auténticas estrellas: Eric Bana como el monarca, Jim Sturgess, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance, David Morrissey... y entonces casi desconocidos Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne y Andrew Garfield en papeles secundarios que ahora valen oro.

El rodaje se paseó por localizaciones históricas inglesas como Penshurst Place o el castillo de Dover, lo que refuerza esa sensación de viaje en el tiempo que tanto gusta en este tipo de producciones.

La cinta pasó por la Berlinale en su día y la crítica ya señaló entonces que la química entre las dos protagonistas era uno de sus mayores atractivos. Hoy, con ambas actrices convertidas en iconos, revisitar 'Las hermanas Bolena' tiene un plus nostálgico difícil de igualar.

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Dos actrices en estado de gracia y una historia de ambición que sigue enganchando casi dos décadas después.

¿Vale la pena darle al play ahora en Netflix?

Para los suscriptores que devoran series como 'The Crown' o 'Los Bridgerton', esta película funciona como un perfecto complemento histórico. No es un estreno nuevo, pero el catálogo de Netflix gana enteros cuando rescata títulos con tanto pedigrí interpretativo.

No esperes un documental riguroso: el guion de Peter Morgan (el mismo de 'The Crown') se toma licencias, pero la atmósfera y las interpretaciones sostienen el viaje. Si buscas un drama de corte con vestuario impecable, traiciones y un final que te deje pensando, 'Las hermanas Bolena' cumple de sobra.

En un fin de semana de julio, cuando el calor aprieta, un plan de sofá y palomitas con Portman y Johansson siempre es una apuesta segura.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. Es contenido de catálogo, no un bombazo de última hora, pero el reparto y la historia enganchan desde el minuto uno. Ideal para fans de los dramas de época que buscan una maratón sin compromiso.

🍿 El maratón en corto