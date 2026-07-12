El cocido madrileño cruza el Atlántico y conquista Nueva York a bordo del Juan Sebastián de Elcano

Imagina comerte un cocido madrileño con todas las de la ley, ese que huele a barrio y a casa, pero con la Estatua de la Libertad y el skyline de Manhattan al fondo. No es una fantasía: a principios de julio de 2026, la gastronomía española dio un golpe en la mesa —y nunca mejor dicho— al servir un auténtico cocido madrileño en pleno puerto de Nueva York.

La Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño organizó un banquete a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, atracado en el muelle 90 de la Manhattan Cruise Terminal, dentro de los actos del Sail4th 250, que conmemora el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. La cita, bautizada como el Día del Cocido Madrileño, reunió a más de 150 invitados internacionales con un objetivo claro: difundir este plato tradicional y posicionar la Comunidad de Madrid como destino de turismo gastronómico.

Un cocido de altura con garbanzos que vienen de Madrid

La elaboración del menú corrió a cargo de los cocineros Antonio Cosmen, de Cruz Blanca de Vallecas y Leitariegos; Iván Plademunt, de Plademunt Restaurante Imaginario, en Alcalá de Henares; Felisa Espinosa, de Casa Repinaldo, en Candás; y Luis Manuel, de Casa Lulo, en Madrid, junto al equipo de cocina del buque. Los garbanzos, de la Garbancera Madrileña, cruzaron el Atlántico a bordo del buque de asalto anfibio Castilla, mientras que los productos cárnicos los suministró en Nueva York la firma española DESPAÑA Brand Foods.

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Y como antesala, los invitados pudieron degustar jamón ibérico de bellota de Embutidos Fermín, cortado en directo por el maestro cortador Jaume Serra. Vamos, como para no hacer un viaje solo por el menú.

Con la Estatua de la Libertad como testigo (y el Queen Mary 2 de vecino)

El banquete se celebró con un telón de fondo de lujo: la Estatua de la Libertad y el imponente crucero Queen Mary 2. Pero además, coincidió con un importante despliegue naval español en el Hudson, con el buque Juan Carlos I, el Castilla, las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía, y el buque Patiño. Un escenario que difícilmente se olvida.

La recepción estuvo presidida por el comandante del Juan Sebastián de Elcano, José María de la Puente Mora-Figueroa, y por el presidente de la Cofradía, Nacho Sandoval. Entre los asistentes figuraron representantes diplomáticos, responsables de instituciones españolas, profesionales del sector gastronómico y personalidades del ámbito cultural y empresarial, además del corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos, José Ángel Abad.

Cuando la cocina tradicional se sube a un velero y cruza el Atlántico, el mensaje es rotundo: no hay fronteras para el sabor de verdad.

El cocido madrileño, patrimonio y bandera

Esta iniciativa refuerza la proyección internacional del cocido madrileño, uno de los platos más representativos de la gastronomía española. La Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño lleva años impulsando su difusión, y ahora lo hace con un potente altavoz: el barco más emblemático de la Armada, en uno de los puertos más mediáticos del mundo.

Además, el cocido madrileño cuenta desde hace poco con un reconocimiento especial: ha sido declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, lo que subraya su valor patrimonial. El acto en Nueva York sirvió también para estrechar los vínculos culturales entre España y Estados Unidos, en un marco naval sin precedentes.

Si hablamos de poner la gastronomía madrileña en el mapa, este viaje del cocido es un hito. Porque no todos los días puedes presumir de que tu plato de cuchara más castizo se sirva a los pies de la Estatua de la Libertad.

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