Klopp, seleccionador de Alemania: el pacto que cambia el fútbol alemán

El bombazo del verano ya tiene firme. Jürgen Klopp será el nuevo seleccionador alemán. La DFB ha confirmado este sábado un principio de acuerdo que se ha cocido a toda velocidad en un aeropuerto de Nueva York, y el mundo del fútbol se frota las manos: vuelve el Klopp más pasional a los banquillos de élite.

La cumbre, que adelantó Marca y confirma Sky Sports, duró cuatro horas intensas. El presidente Bernd Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke se desplazaron hasta la Gran Manzana para reunirse con el exentrenador del Liverpool. ¿El resultado? Un comunicado de la federación que ya habla de "acuerdo sobre los términos clave" y deja entrever que el fleco pendiente es cuestión de días, no de semanas.

El único escollo para que corra el champán

Ni Klopp ni los directivos se han entretenido. El técnico alemán llevaba desde enero de 2025 ejerciendo como Director Global de Deportes del grupo Red Bull, y ahí está el nudo. La DFB quiere dedicación absoluta: nada de compatibilizar cargos. Para liberarle, los de la Cruz Federal tendrán que abonar una compensación económica a la multinacional austriaca. Según apuntan fuentes cercanas a la negociación, las conversaciones seguirán la próxima semana y la sensación en ambos lados es de optimismo total.

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Mientras se resuelve, Klopp ya ha empezado a elegir a los suyos. Los nombres de Peter Krawietz y Pep Lijnders, sus dos hombres de confianza desde la etapa en el Liverpool, están encima de la mesa para integrar un cuerpo técnico que huele a proyecto ganador. No es una promesa vacía: sabemos que Klopp no firma sin antes asegurarse el control total.

Alemania, tocada tras el Mundial, necesitaba este giro

La eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 contra Paraguay en los penaltis fue la gota que colmó el vaso. Julian Nagelsmann intentó resistir, pero la federación le abrió la puerta de salida pensando en el bien de la Mannschaft. Un adiós amargo que, apenas horas después, desencadenó las prisas por amarrar a Klopp. Y no es casualidad: tras el batacazo, la selección alemana requería un revulsivo de verdad, alguien que conecte con el vestuario y devuelva la chispa a un equipo que lleva dos grandes torneos sin pisar las semifinales.

El detalle que todo el mundo se ha saltado es que Klopp seguía Estados Unidos como comentarista de MagentaTV cuando recibió la llamada. Ni una semana de descanso. De hecho, la reunión de cuatro horas fue en el mismo aeropuerto neoyorquino, un escenario de película que resuma urgencia y determinación. En la DFB no quieren perder ni un minuto, y han ido a por el candidato más mediático y con más carisma del planeta fútbol.

Por qué Klopp encaja como un guante en la selección

Si a alguien se le puede pedir que reconstruya un vestuario desnortado, ese es Jürgen Klopp. Su paso por el Borussia Dortmund y el Liverpool demostró que el heavy metal football no es solo una etiqueta: es capacidad de motivar, de pelear con los grandes y de hacer creer a cualquier jugador que puede ganar en Wembley estando 0-3 abajo. Alemania atesora talento joven (Musiala, Wirtz, un Havertz ya maduro) y necesita un líder que apriete desde la banda. Klopp, además, conoce perfectamente la idiosincrasia del fútbol alemán y no tendrá que traducir conceptos. El precedente más cercano: cuando asumió el Dortmund en 2008 y lo llevó a dos Bundesligas y una final de Champions en cuatro temporadas.

La comparación con Julian Nagelsmann es inevitable, pero el perfil es distinto. Nagelsmann es un arquitecto táctico; Klopp, un constructor de emociones. Y en una selección, que juega torneos cortos y necesita cohesión inmediata, el factor psicológico vale oro. No extraña que desde la DFB hayan apostado fuerte.

La reacción de las redes: entre el hype y el miedo al fracaso

Twitter ha ardido desde que se filtró la noticia. El hashtag #KloppDFB se ha convertido en tendencia mundial, con aficionados alemanes divididos entre los que abrazan la ilusión y los que recuerdan que ser seleccionador es un reto distinto. "Si logra meternos en la Eurocopa de 2028 en semifinales, firmo ahora", escribe un usuario. Otros señalan que el verdadero problema es la falta de un nueve de garantías, pero que si alguien puede inventar un sistema sin delantero centro puro, ese es Klopp.

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La prensa inglesa, mientras tanto, lamenta que el ex del Liverpool no vaya a volver a la Premier, pero reconoce que el banquillo alemán era su destino natural. Y en España, los memes con Lamine Yamal y la sonrisa de la Roja ni se inmutan: esto va de Alemania, no de la campeona.

El fútbol alemán ha tardado demasiado en llamar a la puerta del técnico que mejor entiende su alma.

El plan B que nunca llegó: ¿por qué ahora sí?

Durante años se especuló con la llegada de Klopp a la selección, pero él siempre priorizó los clubes. Ahora, con 58 años, tras un breve parón en Red Bull, ha cambiado el chip. La posibilidad de liderar un proyecto de cuatro años, preparar la Eurocopa de 2028 y, por qué no, el Mundial de 2030, le resulta atractiva. Además, el contrato que maneja la DFB sería largo, con margen para implantar su filosofía desde las categorías inferiores. Eso, unido a la baja cláusula de rescisión con Red Bull, ha terminado de convencerle.

Lo que está claro es que el fútbol alemán se ahorra una crisis de identidad. Después de la era Löw, que duró 15 años, el relevo con Nagelsmann no terminó de cuajar. Apostar ahora por Klopp es un golpe de timón que resitúa a la Mannschaft en el mapa de favoritos. Ahora solo falta que el papeleo con la bebida energética se resuelva rápido. En la DFB respiran optimismo: "Ambas partes confían en que las negociaciones puedan concluir con éxito". Nosotros ya hemos abierto la nevera.

El chisme en 3 claves (TL;DR)