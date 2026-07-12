Cursos de hostelería con empleo garantizado en Cádiz: Gran Hotel Luna busca 29 trabajadores

Si estás en paro en Cádiz y buscas trabajo en hostelería, esto te interesa: el Gran Hotel Luna ofrece cursos con empleo garantizado para 29 personas. El proyecto, en colaboración con el Ayuntamiento, formará a 45 desempleados para que al menos 29 se queden con un contrato indefinido a jornada completa. Y lo mejor: los sueldos y las condiciones ya están ligados al convenio de hostelería.

Un programa a medida para el nuevo hotel del estadio

El Gran Hotel Luna, que próximamente abrirá en el estadio Nuevo Mirandilla, necesita personal cualificado antes de colgar el cartel de ‘completo’. Por eso, el Instituto de Fomento, Formación y Empleo (IFEF) ha sacado a licitación un programa formativo que se impartirá en la ciudad. La idea es sencilla: preparar a trabajadores para los puestos que va a crear el hotel.

El objetivo es que los participantes adquieran las competencias justo en el momento en que el hotel las necesita. Según el convenio entre el Grupo Luna y el Ayuntamiento de Cádiz, los cursos están pensados para cubrir las necesidades reales del nuevo establecimiento. Así, quienes se formen no aprenderán teoría general, sino las tareas que luego desempeñarán en el hotel.

Publicidad

Tres cursos y 29 contratos fijos garantizados

El itinerario se divide en tres especialidades: operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar, y recepción. Son 45 plazas en total y al menos 29 personas obtendrán un contrato indefinido a jornada completa al terminar las prácticas. El 65 % del alumnado se queda fijo antes de que el hotel inaugure su primer servicio.

Además, se creará una bolsa de empleo con todos los que aprueben el período de prácticas, por si el grupo necesita más incorporaciones en el futuro. Un colchón que no solo da seguridad a los 29 elegidos: también a quienes se queden a las puertas.

Lo que hace especial a este programa es que no solo te da formación, sino que te asegura un trabajo indefinido en un hotel cinco estrellas antes de que abra sus puertas.

«Lo que hace diferente a esta iniciativa —explican desde el IFEF— es que no solo te forma, sino que te garantiza un contrato fijo en un hotel que aún no ha abierto». La formación se adapta al convenio colectivo de hostelería de la provincia y se impartirá de manera presencial.

Cómo se selecciona al alumnado y qué plazos hay que vigilar

Ahora mismo, la atención está en la licitación para elegir a la empresa que impartirá los cursos. El plazo para presentar ofertas termina el 27 de julio de 2026. Una vez que se adjudique el contrato, el IFEF publicará la convocatoria para que los desempleados puedan solicitar una plaza. Los requisitos exactos se detallarán entonces, pero lo básico es estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y residir en Cádiz.

Mientras tanto, conviene revisar el portal del Ayuntamiento de Cádiz y las redes sociales del IFEF para no perderse ningún aviso. Esta acción se suma a un plan mucho más amplio: el plan de formación del IFEF para los próximos tres años, con 2.000 beneficiarios y 1,2 millones de euros de inversión.

Cádiz lleva años con tasas de paro por encima de la media andaluza, y la puesta en marcha del Gran Hotel Luna es uno de los proyectos que más esperanzas genera en la ciudad. Que el empleo esté atado a la formación desde el minuto uno reduce la incertidumbre de muchos gaditanos que quieren trabajar en turismo pero no encuentran la primera oportunidad.

En la práctica, esta es una oportunidad de entrar en el sector hotelero sin necesidad de experiencia previa muy exigente, porque los cursos te dan la cualificación justo antes de empezar a trabajar. Si siempre te ha llamado la atención la cocina, la sala o la recepción, y no querías depender de una entrevista de cinco minutos, este camino puede ser la puerta de entrada.

Publicidad

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Personas desempleadas de Cádiz, una vez que el IFEF abra la convocatoria de plazas para los cursos. Ahora mismo se busca la empresa que impartirá la formación.

Personas desempleadas de Cádiz, una vez que el IFEF abra la convocatoria de plazas para los cursos. Ahora mismo se busca la empresa que impartirá la formación. ¿Cuántos puestos hay? 29 contratos indefinidos a jornada completa como mínimo. Se formará a 45 personas.

29 contratos indefinidos a jornada completa como mínimo. Se formará a 45 personas. ¿Hasta cuándo hay plazo? Para los aspirantes, aún no hay fecha. La licitación para la empresa formadora termina el 27 de julio de 2026. Después se abrirá el plazo de inscripción para los alumnos.

Para los aspirantes, aún no hay fecha. La licitación para la empresa formadora termina el 27 de julio de 2026. Después se abrirá el plazo de inscripción para los alumnos. ¿Dónde se solicita? A través del IFEF (Instituto de Fomento, Formación y Empleo) y los canales del Ayuntamiento de Cádiz. Habrá que estar atentos a las próximas publicaciones.

A través del IFEF (Instituto de Fomento, Formación y Empleo) y los canales del Ayuntamiento de Cádiz. Habrá que estar atentos a las próximas publicaciones. Requisito clave: Estar registrado como demandante de empleo en el SAE y tener interés en el sector hostelero. Los cursos se impartirán presencialmente en Cádiz.

El resumen rápido (TL;DR)