Diván cama: cómo tener sofá y cama de invitados sin perder espacio ni estilo

Si vives en un piso compacto y cada visita te obliga a desplegar un sofá cama con muelles incómodos, el diván cama puede cambiarte la vida. Es un sofá de uso diario y, cuando lo necesitas, una cama de invitados con dos colchones reales. Sin plegar estructuras, sin perder estilo. Te contamos cómo funciona y si de verdad vale la pena.

¿Qué es un diván cama y en qué se diferencia de un sofá cama tradicional?

El diván cama es un asiento tapizado, normalmente de una plaza, diseñado para funcionar como sofá durante el día y transformarse en una o dos camas con colchones de verdad cuando hace falta. A diferencia del sofá cama clásico —que esconde una estructura metálica plegable y una fina plancha de espuma—, el diván cama utiliza dos colchones reales, uno encima del otro. El segundo se oculta bajo el principal y se extrae con un sistema de guías o ruedas, sin necesidad de desplegar mecanismos complejos.

El resultado es una cama doble que queda al mismo nivel, con el mismo confort que una cama convencional. No hay barras metálicas que te claven en la espalda ni colchones finos que se hunden al segundo uso. Y de día, ni se nota: es un sofá más del salón, con un diseño que encaja en cualquier estilo.

Publicidad

Ventajas y tipos de diván cama: del modelo con arcón al sistema nido

La gran baza del diván cama es que ganas tres muebles en uno: sofá, cama extra y almacenaje. Muchos modelos incluyen un arcón bajo el asiento donde guardar mantas, sábanas o cojines. Además, al usar colchones reales de una plaza (de entre 15 y 20 cm de grosor), el descanso es mucho más digno que el de un sofá cama corriente.

En el mercado encontrarás tres tipos principales:

Diván con arcón de almacenaje: el asiento se levanta como una tapa y deja ver un hueco amplio. La segunda cama se despliega por separado.

el asiento se levanta como una tapa y deja ver un hueco amplio. La segunda cama se despliega por separado. Diván nido: la versión más fiel al concepto original. Dos camas de una plaza apilables, una con ruedas bajo la otra, que se extrae y sube al mismo nivel.

la versión más fiel al concepto original. Dos camas de una plaza apilables, una con ruedas bajo la otra, que se extrae y sube al mismo nivel. Diván modular: piezas sueltas que permiten componer un sofá, una chaise longue o una cama doble según la necesidad.

El mecanismo deslizante (sí, un pequeño despiste al teclear) es tan sencillo que cualquiera puede montar la cama de invitados en segundos. Y al no tener partes metálicas plegables, el mantenimiento es mínimo: basta con pasar la aspiradora a las guías de vez en cuando.

Con un diván cama ganas un sofá cómodo, una cama de invitados de verdad y un arcón para guardar la ropa de cama. Tres muebles en uno, sin engaños.

¿Compensa poner un diván cama en un salón pequeño? Lo bueno y lo que hay que mirar con lupa

El gran atractivo del diván cama es ahorrar espacio, pero no todos los modelos son aptos para metros cuadrados justos. Necesitas al menos el ancho de una cama individual (90-105 cm) más el hueco para que la segunda cama se deslice sin tropezar con la mesa de centro o la televisión. Mide antes de enamorarte del diseño.

A nivel de precio, hay de todo: desde opciones funcionales por unos 300 euros hasta divanes de diseño como el Atlas Divano de Flou, que superan los 2.000. El colchón interior es la clave; si lo vas a usar cada semana, que no sea solo 'presencia', busca uno con buena firmeza y funda lavable. A cambio, evitas comprar un sofá y una cama nido por separado, y liberas esa habitación que ibas a destinar solo a las visitas. En salones realmente pequeños, sigue siendo una solución más elegante que un sofá cama barato, aunque el desembolso inicial sea algo mayor.

Eso sí, si tus invitados son de los que se quejan de todo, diles que el diván no hace milagros, pero que van a dormir mejor que en la mayoría de los sofás cama del mercado.

🏠 Las llaves de la noticia