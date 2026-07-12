La OCU alerta sobre esta tarjeta bancaria que no recomienda por sus altas comisiones

Si estás valorando contratar una tarjeta bancaria, la OCU advierte sobre un tipo concreto: puede salir muy caro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en las tarjetas revolving, un producto financiero que desaconseja «en absoluto». Las comisiones y los intereses de estas tarjetas pueden convertir una deuda pequeña en un problema serio.

Pagar con plástico es ya un gesto cotidiano que, bien usado, da comodidad. Sin embargo, no todas las tarjetas funcionan igual ni conviene usarlas para lo mismo. De hecho, la propia OCU recomienda disponer de varias y aprovechar lo mejor de cada una según la ocasión.

¿Qué es una tarjeta revolving y por qué la OCU la desaconseja?

Una tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito con una particularidad: el límite concedido se puede devolver a plazos, mediante cuotas periódicas que el cliente elige. Ese sistema, según la organización de consumidores, esconde un peligro que conviene no subestimar.

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La OCU es clara: «no las recomendamos en absoluto». El motivo principal es que son caras. Los intereses que se aplican a las cuotas suelen ser muy elevados y, además, la mecánica del pago aplazado puede generar la falsa sensación de que se gasta poco cada mes. La deuda, sin embargo, se alarga y los intereses elevan el coste total, lo que puede llevar a un endeudamiento permanente y difícil de controlar.

De hecho, la OCU recuerda que el sobreendeudamiento es uno de los riesgos más reales con este producto. Antes de contratar una tarjeta revolving, conviene revisar muy bien las condiciones, comparar la TAE (Tasa Anual Equivalente, que incluye intereses y comisiones) y valorar si realmente merece la pena.

La tarjeta revolving puede dar la falsa sensación de que se paga poco, pero los intereses se acumulan y la deuda se alarga más de lo que parece.

Las alternativas: débito, crédito y prepago

Para entender por qué la OCU es tan tajante con las revolving, ayuda repasar los otros tipos de tarjetas y sus ventajas.

La tarjeta de débito carga cada compra directamente en la cuenta corriente. El límite es el saldo disponible, así que no permite gastar dinero que no se tiene. Es la más adecuada para controlar el gasto diario y sacar efectivo sin comisiones si se eligen cajeros de la red del propio banco.

La tarjeta de crédito ofrece un dinero por adelantado que se devuelve, normalmente, a final de mes sin intereses. El problema llega cuando se aplaza el pago más tiempo: entonces se aplican los intereses del contrato. La OCU aconseja usarla con prudencia y solo de forma puntual.

Las tarjetas prepago, en cambio, funcionan con el saldo que se carga previamente. No están necesariamente vinculadas a una cuenta bancaria y solo permiten gastar el dinero ingresado. La OCU las recomienda para comprar por internet, dejar datos en aplicaciones o plataformas digitales y limitar los riesgos de fraude al saldo cargado. También son una buena opción para viajes al extranjero, tanto para ahorrar comisiones por cambio de divisa como para proteger el dinero en caso de uso fraudulento.

Cómo elegir la tarjeta que más te conviene

La organización de consumidores resume la estrategia más inteligente: tener varias tarjetas y usar cada una para lo que está más indicada, «Ahorrarás dinero y ganarás seguridad», aseguran. El análisis de la OCU, que acumula décadas comparando productos financieros, deja una radiografía clara del mercado actual.

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En los últimos años, las entidades han difuminado las diferencias entre tarjetas, pero la esencia se mantiene. Las tarjetas revolving siguen siendo las más conflictivas porque mezclan crédito y aplazamiento con costes que muchos consumidores no llegan a calcular bien. La educación financiera y la comparación previa son claves para no caer en una trampa de deuda.

Si tu prioridad es controlar gastos, elige una de débito o prepago. Si necesitas flexibilidad puntual, una de crédito con pago a fin de mes. Para compras online frecuentes, mejor una prepago virtual. Y si viajas mucho al extranjero, las prepago limitan riesgos y comisiones. La tarjeta revolving, en cambio, conviene evitarla por completo.

Lo importante es revisar la letra pequeña antes de firmar y, ante cualquier duda, consultar con la OCU, Facua o la oficina municipal de consumo. Tienes derecho a recibir información clara y a reclamar si las condiciones no son las prometidas.

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