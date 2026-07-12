Ryanair lanza 47 rutas a Irlanda para tu 'coolcation' este verano: la escapada fresca que necesitas

Si el calor te agobia y sueñas con un verano de brisa fresca, paisajes infinitos y tranquilidad, presta atención: las 'coolcations' ya están aquí y Ryanair te lo pone fácil con 47 rutas directas desde España a Irlanda. La isla esmeralda te espera con temperaturas que rondan los 20 grados, acantilados imposibles y una costa salvaje de más de 2.500 kilómetros lista para que te pierdas a tu ritmo.

Desde Turismo de Irlanda confirman que, este mismo verano, puedes volar a Cork, Shannon o Dublín en poco más de dos horas y comenzar una ruta de cine por la Ruta Costera del Atlántico, la carretera litoral más larga del mundo. Olvídate de la masificación y prepárate para ventanas bajadas, cabañas de techos de paja y el olor a mar que tan bien sienta en vacaciones.

Por qué una 'coolcation' en Irlanda es el plan perfecto (y diferente) para el verano

Las coolcations han llegado para quedarse: cada vez más viajeros buscan destinos sin el agobio del calor extremo, donde disfrutar del aire libre sin sudar la camiseta. Irlanda, con sus suaves temperaturas estivales —difícilmente pasan de 22 grados— y una naturaleza que quita el hipo, se ha convertido en uno de los reclamos estrella. Y Ryanair lo ha visto claro: este verano 2026, la aerolínea low cost ofrece 47 rutas directas desde toda España para que te plantes allí en un suspiro.

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La propuesta es tan sencilla como tentadora: coges un vuelo, aterrizas en la costa oeste y te pones al volante. La Ruta Costera del Atlántico te lleva por más de 2.500 kilómetros de paisajes cambiantes, desde los acantilados de Moher hasta la Calzada del Gigante, pasando por playas con bandera azul, castillos medievales y pueblecitos donde el tiempo se detiene. Nada de aglomeraciones: aquí la calma y la autenticidad mandan.

De Kinsale a la Calzada del Gigante: cinco paradas esenciales en la Ruta Costera del Atlántico

Kinsale y West Cork son el pistoletazo de salida perfecto. Esta ciudad portuaria, llena de color y sabor, es la capital gastronómica de la zona: sopas de pescado, ostras y una cerveza artesanal que te reconcilian con la vida. Muy cerca, las penínsulas de Beara, Sheep's Head y Mizen Head te regalan la Irlanda más virgen, con surfistas, kayak y playas desiertas que te hacen sentir como en otro planeta.

Dingle, en el condado de Kerry, es la estampa de pueblo pesquero que todos llevamos en la cabeza. Casitas de colores, cafeterías modernas y la brisa marina que acaricia los muelles. Aquí puedes embarcarte en una excursión para ver delfines con Dingle Dolphin Boat Tours, recorrer los acantilados y llegar a las cabañas de piedra de Fahan Beehive, las mismas que sirvieron de refugio a Luke Skywalker en 'Star Wars'.

Para los que calzan botas de montaña, Croagh Patrick es parada obligada. Una ruta de unas cuatro horas (ida y vuelta) que asciende a la montaña sagrada, con vistas brutales sobre la bahía de Clew. La espiritualidad del lugar, las leyendas de San Patricio y el trazado casi místico te enganchan. Luego, Westport te recibe con música tradicional y una pinta bien merecida.

El fiordo de Killary, frontera natural entre Mayo y Galway, es otro de esos rincones que te dejan sin palabras. Un paseo en barco entre nutrias, focas y delfines, y la posibilidad de montar un poni Connemara, la raza autóctona que, cuenta la leyenda, desciende de los caballos españoles que llegaron nadando tras el naufragio de la Armada Invencible. Cuando baja la marea, hasta puedes cabalgar por las playas de las islas cercanas.

Por último, la unión de las dos grandes rutas —la Ruta Costera del Atlántico y la Ruta Costera de la Calzada— te lleva hasta la Calzada del Gigante, ese prodigio geológico que parece tallado a mano. Todo el recorrido suma más de 2.700 kilómetros y atraviesa 5 parques nacionales, 56 playas con bandera azul y decenas de castillos. Un viaje que justifica por sí solo el billete de avión.

Viajar sin agobios de calor, con paisajes de otro mundo y gente que te recibe como en casa: la 'coolcation' que te cambia el verano.

Cómo volar a Irlanda desde España y moverte a tu aire

Ryanair conecta este verano 2026 las principales ciudades españolas con varios aeropuertos irlandeses. Puedes volar directamente a Cork (desde Barcelona, Valencia o Málaga, entre otras) o aterrizar en Shannon, la puerta de entrada natural a la Ruta Costera del Atlántico, con vuelos directos desde Madrid y otros puntos. En total, 47 rutas activas para que encuentres la que mejor encaje con tu escapada.

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Una vez allí, lo más práctico es alquilar un coche para recorrer la costa a tu ritmo, aunque también hay tramos perfectos para la bicicleta, como la Great Western Greenway. Los precios de los vuelos varían según la antelación, así que revisa la web oficial de Ryanair para encontrar la tarifa que más te convenga. Para detalles sobre la ruta y los puntos de interés, la Turismo de Irlanda tiene toda la información actualizada.

Irlanda este verano: fresco, auténtico y a dos horas de casa

Si llevas años veraneando con el termómetro por las nubes, una coolcation irlandesa puede ser el giro que necesitas. Las temperaturas suaves, las horas de luz extra en julio y agosto, y la escasa masificación convierten a la isla en un refugio climático de lujo. Además, la oferta de Ryanair, con casi medio centenar de rutas desde España, demuestra que el destino ya no es solo para soñadores: está al alcance de cualquier fin de semana largo o de vacaciones completas sin romper el presupuesto.

Eso sí, ten en cuenta que los vuelos más económicos vuelan rápido y las condiciones pueden cambiar, así que lo mejor es reservar con antelación y consultar siempre la política de equipaje de la aerolínea antes de comprar. El verano 2026 es el momento perfecto para subirte al carro de las coolcations y descubrir que el norte también sabe a vacaciones.

✈️ La hoja de ruta