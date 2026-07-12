El incendio de Los Gallardos avanza sin control: 12 fallecidos y 6.600 hectáreas arrasadas

El incendio forestal que se desató el jueves en el municipio almeriense de Los Gallardos avanza sin control. Según los últimos datos, las llamas han arrasado ya 6.600 hectáreas y se han cobrado la vida de al menos doce personas. Las labores de extinción se enfrentan a condiciones muy adversas y la Guardia Civil mantiene batidas por la zona porque no descarta que aparezcan más víctimas.

¿Qué ha pasado?

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio, en un entorno de monte bajo muy seco. La rápida propagación se ha visto favorecida por la acumulación de combustible fino —restos vegetales muy secos— y por las altas temperaturas registradas en los últimos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo de incendios en buena parte del país es extremo, como se puede comprobar en su mapa diario de peligro. Las rachas de viento complican las tareas de los equipos de extinción, que trabajan contrarreloj para tratar de estabilizar el perímetro.

¿Qué se sabe de las víctimas y la respuesta?

Hasta el momento se han confirmado doce fallecidos, aunque las autoridades advierten de que la cifra podría aumentar. La Guardia Civil y los servicios de emergencias mantienen un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a posibles desaparecidos. Los equipos de rescate inspeccionan viviendas y zonas aisladas afectadas por el avance de las llamas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona del siniestro el próximo lunes para conocer de primera mano la situación.

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Desde el 112 se recuerda a la población que evite cualquier desplazamiento a las áreas afectadas y que siga las indicaciones de las autoridades.

¿Por qué las condiciones de riesgo son tan altas este verano?

Los expertos coinciden en que España ha entrado en julio con un peligro de incendios comparable al de finales de agosto. Un invierno muy lluvioso, que hizo crecer la vegetación, seguido de repetidas olas de calor ha dejado el monte lleno de combustible seco.

Ana Belén Noriega, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, explica que «la vegetación está en perfectas condiciones para arder». José Ángel Núñez, portavoz de la AEMET, añade: «llevamos cuatro meses con temperaturas anormalmente altas y eso ha consumido la humedad del suelo».

La conjunción de una vegetación extremadamente seca y las temperaturas récord convierten el monte en un polvorín, según advierten los expertos consultados.

El peligro no es nuevo. Noriega recuerda que «hemos tenido 30 grados en abril», lo que adelantó el estrés hídrico de los montes. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta el 5 de julio se habían registrado 15 grandes incendios y 50.750 hectáreas calcinadas, por encima de la media de la última década. Los datos confirman que el riesgo se ha disparado antes de lo habitual.

Thomas Smith, profesor de Geografía Ambiental en la London School of Economics, relaciona este aumento del peligro con el cambio climático: «pequeños cambios en las temperaturas pueden aumentar exponencialmente el tamaño de las llamas». A medio plazo, los especialistas insisten en la necesidad de mejorar la gestión forestal y de contar con más recursos para la prevención, ya que la temporada de alto riesgo se alarga año tras año.

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