Oposiciones maestro: avalancha de suspensos por faltas de ortografía y bajo nivel

Miles de aspirantes a maestro han suspendido las oposiciones en varias comunidades autónomas en las últimas semanas, según los datos proporcionados por los sindicatos. Las cifras revelan un porcentaje de suspensos superior al habitual, con un denominador común: las faltas de ortografía y una preparación insuficiente que ha encendido el debate sobre el sistema de acceso a la docencia.

Los suspensos masivos en las oposiciones a maestro

Los resultados que se han ido conociendo dibujan un panorama preocupante. En Murcia, el 62,65 % de los presentados no superó el examen, según los datos recabados por el sindicato ANPE. En Asturias, la proporción de suspensos fue del 63,34 %, y en Castilla-La Mancha alcanzó el 53,2 %. En Castilla y León, apenas un 17 % de los 11.776 aspirantes a los cuerpos de Secundaria y otros logró pasar la primera prueba, una auténtica criba que deja sin opciones a la gran mayoría.

Conviene matizar que las convocatorias no están armonizadas a nivel nacional y que, en territorios como Castilla-La Mancha, los interinos no están obligados a examinarse, por lo que a menudo no se presentan si su preparación no es la deseada. Sin embargo, la tendencia al alza en el número de suspensos es generalizada.

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Las faltas de ortografía, principal causa del tropiezo

Los tribunales coinciden en señalar el dominio insuficiente de la lengua escrita como la razón principal. «Vevida» en lugar de bebida, «boy» por voy, «acer» por hacer o «canpo» por campo son solo algunos de los errores que han llevado al suspenso a miles de aspirantes, explica una vocal de un tribunal de Murcia con más de 26 años de experiencia. «Es decepcionante ver cómo ha empeorado el nivel generación tras generación», lamenta bajo anonimato por miedo a represalias.

«He visto cómo ha ido empeorando el nivel generación tras generación. La Logse hizo mucho daño», confiesa una vocal de tribunal en Murcia.

En Asturias, la consejería de Educación detalló que las faltas de ortografía explican en buena medida el alto índice de suspensos, pero también se detectó una preparación insuficiente, mal uso de los signos de puntuación, errores de sintaxis y poca comprensión lectora. La consejera, Eva Ledo, defendió que el proceso ha sido «absolutamente garantista» y subrayó que los tribunales actuaron con «generosidad e indulgencia».

Las claves del debate sobre el sistema de acceso a la docencia

Los suspensos han avivado una guerra abierta entre aspirantes, tribunales, sindicatos y la Administración. Los sindicatos reclaman cambios urgentes en el modelo de selección. Desde STEs-i, su responsable de política educativa, Fernando Villalba, defiende que las pruebas deberían ser más objetivas, sustituyendo el desarrollo escrito tradicional por test o cuestionarios que agilicen la corrección y reduzcan el margen de interpretación.

Además, exigen que los temarios sean públicos, gratuitos y estén actualizados. «Tienen que dejar de ser propiedad de editoriales privadas y pasar a estar gestionados por la propia Administración», argumentan desde STEs. La vocal murciana añade otra queja recurrente: los tribunales trabajan jornadas de más de diez horas y el material está obsoleto desde los años 90.

La falta de transparencia también está en el punto de mira. Los miembros del tribunal se topan con el modelo de examen unos minutos antes de que comience la prueba, denuncia ANPE Asturias. Csif explicó que la primera prueba tiene un efecto eliminatorio directo que impide a muchos continuar en el proceso. Ya antes de la convocatoria, el sindicato había pedido más garantías y un verdadero derecho de reclamación entre las dos partes del examen.

El malestar es mutuo: los aspirantes critican la dureza de los correctores, mientras que los tribunales denuncian que reciben amenazas por hacer su trabajo. «¿Se creen que es agradable suspender a un futuro compañero?», se pregunta una docente asturiana. El Ministerio de Educación, hasta ahora, mantiene la misma línea: las competencias están transferidas y no hay un modelo único de acceso.

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