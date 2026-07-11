Mikel Merino, héroe del Mundial: su gol ante Bélgica en dos minutos clasifica a España

Mikel Merino ha tardado exactamente 117 segundos en meter a España en semifinales del Mundial. El del Arsenal entró al campo en el minuto 86 y en el 88 ya había cabeceado el 2-1 que hace historia contra Bélgica. Y lo de historia es literal: nunca nadie había marcado goles ganadores en dos eliminatorias mundialistas saliendo desde el banquillo. Ahora sí.

Un cabezazo para la eternidad

España no estaba cómoda y el partido pedía un héroe. Luis de la Fuente esperó hasta los últimos minutos para dar entrada a Merino, pero el centrocampista necesitó apenas dos minutos para resolver la papeleta. Error garrafal del portero belga Senne Lammens al intentar despejar, rechace que cae en el área pequeña y testarazo imparable. Así de simple, así de cruel para Bélgica.

El gol desató la locura en las gradas y en las redes. El vídeo con la narración de la jugada acumula millones de reproducciones en menos de una hora. No es para menos: Merino ha convertido la suplencia en un arma letal, y el dato de los 117 segundos ya es uno de los récords más comentados de este Mundial.

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Del scooter a la gloria

Lo que convierte esta historia en puro guion de película es el camino que ha recorrido Merino en los últimos seis meses. En enero sufrió una fractura por estrés en el pie que le dejó dos meses sin poder caminar. El jugador del Arsenal tuvo que moverse en un scooter de movilidad y muchos dudaron de que llegara a la cita mundialista.

Pero Merino no es de los que se rinden. “Tenía dos opciones: hundirme y llorar hasta desaparecer, o mantener la cabeza alta y usar el tiempo para mejorar otros aspectos”, explicó en mayo tras volver a los entrenamientos. Y vaya si ha vuelto. En nueve minutos repartidos en dos partidos ha puesto a España en semifinales.

En nueve minutos repartidos en dos partidos, Merino ha hecho más por España que la mayoría de los titulares en todo el torneo.

El hombre de los momentos grandes

Esto no es nuevo para quien sigue al futbolista de cerca. En la Eurocopa de 2024 fue su cabezazo en el último minuto de la prórroga ante Alemania lo que permitió a España llegar a la final y acabar levantando el título. Con el Arsenal se ha especializado en marcar a los grandes (Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Newcastle) y todos sus goles en Premier, salvo uno, han servido para empatar o adelantar a los gunners.

Luis de la Fuente lo definió esta semana con una frase que ya es carne de meme: “Si hace falta, voy a buscarlo a su casa”. Y no es un cumplido al uso. El seleccionador conoce a Merino desde las categorías inferiores y sabe que es un valor seguro cuando las cosas se tuercen. La semifinal contra Francia será otra prueba de fuego, pero con un tipo así en el banquillo, España puede permitirse no brillar. Ya lo dijo Micah Richards en la BBC: “No son brillantes, pero encuentran la manera”.

El chisme en 3 claves (TL;DR)