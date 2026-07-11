Hidratación en verano: el error de beber agua en exceso (y no es lo que crees)

Si este verano te has plantado con una botella de litro y medio y te la has bebido del tirón 'porque el cuerpo lo pide', tenemos que hablar. La idea de que cuanta más agua, mejor hidratación, es uno de esos bulos de patio de colegio que hemos arrastrado sin rechistar. Pero tu cuerpo no es un cubo con un agujero: no funciona a base de rellenar hasta que rebose. Y en días de calor extremo, beber agua en exceso puede ser más contraproducente de lo que imaginas.

El mito del 'cuanta más agua, mejor' (y por qué te lo creíste)

Detrás de esta falsa creencia hay una lógica de mercadillo: 'si sudo más, necesito más líquido'. Pero la ciencia no va de acumular, sino de equilibrar. Según un artículo de Mejor con Salud, el error está en pensar que la hidratación se mide por litros y no por señales corporales. Beber sin sed solo por cumplir una cuota puede desequilibrar los electrolitos y generar más molestias que beneficios.

Las señales que de verdad importan (y ninguna es 'me tomo tres vasos ya')

¿Cómo saber si estás bebiendo lo justo? La naturaleza nos ha dado pistas mucho más fiables que cualquier app de recordatorio de agua.

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La primera y más obvia es la sed. Si notas la boca seca o cuesta tragar, toca dar un sorbo. No hace falta adelantarse con litros 'por si acaso'. Responder con pequeños tragos a lo largo del día es más efectivo que un baldeo puntual. El cuerpo no necesita un tanque, necesita un riego constante.

El color de la orina es el chivato definitivo. Si es amarillo claro, la hidratación es correcta. Si se oscurece, necesitas líquidos. Pero si orinas transparente y muy a menudo, puede que te hayas pasado. Ese exceso, además de mandarte al baño cada diez minutos, puede diluir los minerales clave sin que te des cuenta.

Y luego está la sensación de pesadez. Tragar medio litro en un minuto puede provocar hinchazón, náuseas e incomodidad abdominal. Tu estómago te grita que no es una tubería. Lo recomendable es repartir la ingesta en intervalos pequeños, acompañando el día con pausas y sorbos regulares.

No es lo mismo estar tirado a la sombra que correr una maratón. Ajusta la cantidad según tu sudor y actividad. Y recuerda que la sandía, el melón, el pepino o un gazpacho fresquito también hidratan, sin necesidad de sumar vasos.

Beber más no siempre es mejor, y tu cuerpo ya tiene mecanismos para avisarte si te pasas de frenada.

Qué pasa cuando te pasas (y no es solo ir al baño cada cinco minutos)

En la mayoría de los casos, beber de más solo te obliga a conocer todos los baños de tu barrio. Pero en situaciones extremas —ejercicio prolongado con mucha sudoración—, tragar litros sin tregua puede diluir los electrolitos de la sangre y causar malestar. Mareos, dolor de cabeza o debilidad son señales de que la cosa no va bien.

Aquí no es para alarmarse, sino para entender que el 'por si acaso' no es buena receta. Lo que importa es el ritmo. Como bien explica la fuente original, lo ideal es repartir la ingesta en intervalos, acompañar con alimentos frescos y no obsesionarse con un número de vasos. Así que olvida los dos litros obligados: escucha a tu cuerpo, mira el color de la orina y bebe a sorbos, no a borbotones.

🧠 Para soltarlo en la cena

Tu cuerpo no es un cubo: reparte el agua, no te la bebas de golpe.