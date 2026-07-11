Cómo evitar el olor a cloaca al volver de vacaciones con un truco de vaso y papel absorbente

Lo confieso: volver de vacaciones y que la cocina huela a tubería es una de esas pequeñas tragedias que te amargan la vuelta a la rutina. Y no es que hayas dejado la basura sin tirar. El culpable es mucho más escurridizo: el sifón del fregadero.

Durante tu ausencia, con el calor sofocante del verano, el agua que queda en el sifón se evapora y deja vía libre a los gases malolientes que suben desde las tuberías. El resultado es ese tufo a desagüe que parece haberse adueñado de toda la cocina.

El culpable no es la nevera, es el sifón del fregadero

El sifón es esa pieza curvada que ves debajo del fregadero y que retiene un poco de agua para hacer de tapón natural contra los olores. Cuando te vas unos días y nadie abre el grifo, el agua se evapora por el calor y ese tapón desaparece. Así de sencillo, y así de frustrante.

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Así funciona el invento que te va a salvar el regreso

Para ponerle remedio solo necesitas dos cosas que tienes en la cocina ahora mismo: un trozo de papel absorbente y un vaso. Coloca el papel sobre la rejilla del desagüe, que cubra toda la abertura. Luego apoya un vaso boca abajo encima y presiónalo un pelín. Lo que acabas de crear es una barrera física que impide que el aire maloliente salga de la tubería.

El truco no solo es rápido y gratis, sino que también evita tener que usar ambientadores químicos que solo enmascaran el tufo sin eliminarlo.

Si quieres reforzar la barrera, echa unas gotas de aceite de cocina en el agua del sifón antes de tapar. El aceite flota y forma una película que ralentiza aún más la evaporación. Un remix casero que funciona.

Una semana fuera sí, un mes… mejor limpia el sifón

Este apaño exprés no es magia: aguanta bien para salidas de hasta una o dos semanas. Si tu plan es irte un mes entero, lo más sensato es desmontar el sifón, limpiarlo a conciencia y llenarlo de agua con un chorrito de lejía antes de largarte. Así matas dos pájaros de un tiro: olores y bacterias.

En cualquier caso, el truco del vaso y el papel te quita un buen quebradero de cabeza sin moverte de la cocina ni gastar un euro. Vamos, que es de esas soluciones que te hacen sentir como un manitas sin serlo.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 2 minutos (y la mitad es buscar el vaso). Nivel de dificultad: tan fácil como poner un vaso boca abajo. Consejo extra: si tienes rejilla doble, usa dos vasos pequeños o un plato hondo; la clave es cubrir toda la superficie del desagüe.