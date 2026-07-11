Button suelta la bomba: Verstappen está solo y su salida de Red Bull tiene destino claro

Jenson Button lo tiene claro: Max Verstappen está harto, se siente solo en Red Bull y ya hace las maletas. El destino más probable, según el campeón de 2009, es Mercedes. La F1 arde.

La confesión de Button que pone a Red Bull contra las cuerdas

En el Sky Sports F1 Show, Jenson Button no se ha mordido la lengua. "Si su equipo no está preguntando por ahí, no está haciendo bien su trabajo", ha soltado. Y acto seguido ha dibujado un panorama desolador para el tetracampeón en Red Bull. Verstappen se siente frustrado y cada vez más solo dentro de un equipo que ha perdido a las figuras clave de sus años gloriosos.

Mucha gente con la que ha trabajado y ganado campeonatos se ha ido", explicó el expiloto. Para Button, ese vacío de caras conocidas ha convertido el garaje de Milton Keynes en un lugar extraño para Max. La soledad del campeón es el combustible perfecto para una salida anticipada.

Publicidad

La cláusula oculta y el verano que lo cambia todo

Aquí no hay solo sensaciones. El contrato de Verstappen, con Red Bull hasta 2028, incluye una cláusula que podría activarse durante el parón estival si no está entre los dos primeros del Mundial. En 2026, tras nueve carreras, Mercedes ha ganado siete. Red Bull no carbura y Verstappen, frustrado, encaja mal la situación.

El timing es demoledor: justo cuando Mercedes domina con mano de hierro, Red Bull se desangra en la pista y fuera de ella. La fuga de talento en la cúpula técnica —ingenieros que se marcharon a finales de 2025— ha dejado al neerlandés con un coche caprichoso y pocos aliados de confianza.

Y por si fuera poco, la cantera de Red Bull sigue generando talento que aprieta. Isack Hadjar, el joven piloto de la academia, ha cosechado resultados brillantes en la Fórmula 2, y según el ex presentador de F1 TV, Peter Windsor, su nombre ya está sobre la mesa de Helmut Marko. Mientras Max mira hacia fuera, dentro se cuece una presión extra que él ya no está dispuesto a gestionar.

Mientras tanto, Mercedes ha fichado a Rob Marshall, uno de los cerebros del suelo del RB19, y a Eric Blandin, ex jefe de aerodinámica de Aston Martin. La sangría de ingenieros en Red Bull es constante, y el equipo de Brackley ha aprovechado cada baja para reforzar su departamento técnico. Es el escenario perfecto para que Verstappen ponga rumbo a un proyecto ganador.

El reloj corre: el 1 de agosto está a la vuelta de la esquina y cada podio que se le escapa a Red Bull acerca el botón nuclear del contrato.

Por qué Mercedes es el único destino con sentido

Button no tiene dudas: el sitio de Verstappen es la escudería de Brackley. Allí le espera un coche campeón y un asiento que, insinúa, se haría a la medida de su talento. "Tienes que ser despiadado, egoísta en su posición", remachó el inglés. La idea de ver a Max compartiendo box con Kimi Antonelli o George Russell ya calienta las quinielas de 2027.

La soledad en el paddock es el principio del fin: cuando un tetracampeón se siente extraño en su propia casa, las maletas ya están medio hechas.

El entorno de Verstappen, con Raymond Vermeulen a la cabeza, ya ha explorado el terreno. Fuentes cercanas al paddock aseguran que en las últimas semanas ha habido conversaciones no oficiales con Brackley. El mensaje de Button solo viene a confirmar lo que muchos sospechaban: Max está en el mercado.

Publicidad

El paddock sabe que el dinero mueve montañas. "Todos los pilotos tienen contrato, pero cuando el dinero habla, siempre hay un camino", recordó Button. Y si alguien puede desbloquear una salida a golpe de talonario, ese es el entorno de Verstappen.

Además, la prensa especializada ya habla de contactos en en Mercedes. La rumorología no ha hecho más que empezar y en la F1 todo se acelera cuando un tetracampeón se siente desplazado.

Los próximos meses serán clave. Si Red Bull no remonta antes del parón, la cláusula podría activarse, y entonces el 'Verstappen a Mercedes' pasaría de rumor a noticia. La temporada 2026 ya arde y el telón de fondo del mercado de fichajes se presenta de infarto.

El chisme en 3 claves (TL;DR)