Los medios aéreos vuelven al incendio de Los Gallardos: evolución favorable tras la noche

Los medios aéreos se han reincorporado de forma progresiva al incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado 12 fallecidos y 1.405 desalojados, tras una noche de evolución favorable. El refuerzo de los equipos por tierra y la mejora de las condiciones meteorológicas han permitido que, a primera hora de este sábado, no se hayan registrado nuevos desalojos y se haya reabierto la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714, cortada desde la jornada anterior.

Según ha informado el Plan Infoca, el operativo ha comenzado a activar de manera escalonada hasta ocho medios aéreos para las labores de extinción, mientras el resto de la flota —que el viernes llegó a contar con 32 aeronaves— permanece en espera para unirse si fuera necesario. Durante la noche, el personal de tierra mantuvo el ataque al frente del fuego con 134 efectivos, ocho camiones autobomba, un buldócer y unidades de meteorología y transmisiones.

Por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio de Defensa ha valorado el trabajo “intenso” de los 220 militares y 70 medios desplegados, que realizaron misiones de ataque directo, vigilancia de puntos calientes y perimetración del incendio a lo largo de la noche.

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La ligera mejoría del viento ha sido clave para que el avance del fuego, que continúa en situación operativa 2, no amenazara nuevas poblaciones. De este modo, los desalojos anunciados el viernes —que afectaron a los diseminados de La Alameda, El Chive, El Marchal, nuevas zonas de Bédar, el diseminado de La Montaña, El Jauro y el municipio de Lubrín, que quedó confinado— se mantienen sin ampliaciones, con la mayoría de los desplazados alojados en el pabellón de deportes de Garrucha.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada únicamente la carretera AL-6109, entre los puntos kilométricos 0 y 18,130, y ha solicitado a los ciudadanos que eviten la zona y utilicen rutas alternativas para no entorpecer el trabajo de los servicios de emergencia.

Aunque la noche ha sido favorable, el dispositivo de extinción sigue al máximo y la búsqueda de desaparecidos continúa activa.

Un balance doloroso: 12 fallecidos y más de una veintena de desaparecidos

El incendio forestal ha dejado un trágico saldo de 12 víctimas mortales confirmadas, cuyos cuerpos están siendo analizados por el departamento de biología del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil para su identificación en el Instituto de Medicina Legal. Hasta el momento se han presentado siete denuncias por desaparición y se ha comunicado la falta de localización de 23 personas, lo que mantiene la búsqueda de posibles afectados entre los restos del incendio como una prioridad absoluta.

¿Cómo afecta a la población y qué pasos se darán ahora?

El impacto en la zona es muy significativo: más de un millar de vecinos y visitantes evacuados, carreteras cortadas y una conmoción social palpable. Las autoridades confían en que la estabilización del viento y la incorporación de medios aéreos permitan avanzar en la contención del fuego a lo largo del día, aunque el terreno abrupto y la gran superficie quemada complican las tareas.

De momento no se han levantado los confinamientos de Lubrín ni los desalojos ya ordenados, pero la reapertura parcial de la A-7 supone un alivio logístico para los servicios de emergencia y para quienes necesitan desplazarse por el litoral almeriense. Las autoridades insisten en la prudencia y recuerdan que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 112.

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