Courtois llora y deja en el aire su futuro en la selección tras la lesión que marcó el España-Bélgica

Courtois se rompió anoche en el SoFi Stadium. Y no solo físicamente. El portero belga dejó el campo entre lágrimas y soltó la frase más dura de este Mundial: «Igual ha sido mi último partido con la selección». Vamos por partes, porque este dramón puede marcar un antes y un después en la historia de los 'Diablos Rojos'.

Setenta y dos minutos de agonía y un isquio que dijo basta

Minuto 67. Courtois sacaba en largo, como había hecho ya 30 veces esa noche. Notó un pinchazo. Se sentó en el césped mientras Michael Oliver pitaba la pausa de hidratación. Fue al banquillo, le atendieron y regresó. La grada respiró aliviada: el portero más determinante de Bélgica no se retiraba. Pero el espejismo duró cinco minutos. En el 72, tras otro golpeo, el dolor volvió con más fuerza. «No podía pegar en largo, pero quería seguir a ver si no tenía que hacerlo», explicó luego en DAZN. Tedesco no se la jugó y metió a Lammens. Courtois se fue al banquillo hecho un mar de lágrimas. No era solo el músculo: era la rabia de un campeón que ve cómo se le escapa un Mundial. El portero, que en marzo se rompió el recto anterior del cuádriceps derecho, sabía que no era una tontería. Pero quiso ser héroe. «Quise seguir a ver qué tal, si no tenía que pegar en largo podría seguir», confesó. Tedesco, con razón, no tragó: «Si no estás al 100% te cambio». Y Courtois, con la voz rota, aceptó: «Estaba mal, no podía pegar».

La frase que ha dejado a Bélgica en shock

Cuando Courtois habla, la afición belga se encoje. Y esta vez no fue una excepción. «De cara a mi futuro con la selección... quizás hoy era el último partido». El guardameta del Real Madrid, que en marzo ya sufrió una lesión, muscular en el cuádriceps, dejó claro que necesita un respiro: «Me gustaría tomarme un descanso de la Nations League». Pero el verdadero bombazo fue el subtexto: si la Federación no lo ve bien, adiós. Un portazo en diferido que ha puesto patas arriba los planes de una selección ya tocada por la eliminación. Justo antes de la lesión, Courtois estaba firmando un partidazo: paradas a disparos de Lamine, centros laterales, y un muro que España no encontraba cómo superar. «Me sentía bien a las paradas, a los balones a la espalda», dijo. El gol de Fabián en el primer tiempo fue mala suerte, un rebote. Pero cuando él cayó, Bélgica se desmoronó. Por si fuera poco, la sustitución trajo el drama del gol de Merino: Lammens, que entró frío, cometió un error garrafal en un césped rapidísimo. Courtois, generoso, le defendió: «Es un gran portero, no hay que matarlo». Pero en redes ya es el villano del partido.

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Courtois y la selección: una relación de amor intermitente

Esto no es nuevo. La historia de Courtois con Bélgica ha sido un tira y afloja: la pelea por el brazalete de capitán, las críticas a los compañeros, las declaraciones en caliente. A sus 34 años, el portero del Real Madrid se siente incomprendido. Y no le falta razón en que su talento ha salvado más de un partido. Pero la amenaza de retirada a las primeras de cambio suena a ultimátum. La Federación Belga tiene un dilema: ceder o perder a su mejor jugador de la última década. Los 'Diablos Rojos' de la generación dorada (Hazard, De Bruyne, Lukaku) empiezan a despedirse. Courtois es uno de los pocos que queda a ese nivel. Su posible adiós aceleraría el relevo forzoso y abriría un debate sobre quién ocupará la portería en los próximos años. Mientras, la Federación tiene que decidir si acepta su petición de descanso en la Nations League o si eso sienta un precedente peligroso. Con la Eurocopa 2028 en el horizonte, el tiempo corre. Courtois estará listo para empezar la temporada con el Madrid a mediados de agosto, según sus propias palabras. Lo que pase con la selección depende de una llamada. O de varias.

Courtois no lloró solo por el dolor muscular; también por la certeza de que algo se ha roto entre él y la selección belga.

El chisme en 3 claves (TL;DR)