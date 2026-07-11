Ella lo dejó: la decisión de Margaret Qualley que rompe su matrimonio con Jack Antonoff

Se acabó. Margaret Qualley ha sido quien ha decidido romper con Jack Antonoff tras casi tres años de matrimonio. La noticia, adelantada por People este 8 de julio, confirma lo que medio internet ya sospechaba: la pareja llevaba meses en la cuerda floja.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Ruptura confirmada con ella llevando la voz cantante, limpieza de Instagram incluida y ausencia muy comentada en la boda del verano. El cotilleo tiene todos los ingredientes para una buena sobremesa de sábado.

Qué ha pasado exactamente entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

El 8 de julio, la revista People soltó la bomba: Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras casi tres años casados. La noticia no pilló del todo por sorpresa a los más observadores. La actriz no asistió a la boda de Taylor Swift el 3 de julio, siendo Swift una de las amigas íntimas de Antonoff y colaboradora habitual. Esa ausencia fue la primera señal.

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La segunda pista llegó con el Instagram de Margaret. La actriz ha borrado la mayoría de las fotos con Jack de su perfil, un movimiento clásico de “hemos roto y lo sabes”. Según una fuente de Entertainment Tonight, “no están juntos ahora mismo” y la decisión “fue más de ella que de él”.

La cosa venía de lejos. Otra persona cercana contó a People que la relación era “complicada” desde el principio. “Discuten mucho, y entre la carrera de ella y que él está siempre de gira o en el estudio hasta tarde... ha sido muy difícil”. Vamos, el típico amor que se desgasta por falta de tiempo y agendas imposibles.

La rutina y las agendas imposibles convierten el amor más sólido en una pelea constante por un hueco en el calendario.

Pero que no cunda el pánico. Una tercera fuente ha querido calmar las aguas asegurando que todavía hay mucho amor entre ellos. Están pasando por este proceso con “nada más que amabilidad y unidad”, y que los rumores que corren por ahí “simplemente no son ciertos”. ¿Una ruptura civilizada en pleno 2026? Casi da más ternura que drama.

Por qué la boda de Taylor Swift ha sido el detonante (o la pista definitiva)

Jack Antonoff es el productor de cabecera de Taylor Swift desde hace años. Cuando Margaret no apareció en la celebración —un evento que reunió a todo el círculo íntimo de la cantante—, las alarmas se encendieron. Esa ausencia en una fiesta tan señalada fue más elocuente que cualquier comunicado. Las amistades de la pareja ya sabían que las cosas no iban bien; la boda sirvió para que el resto del mundo se enterara.

Rupturas con clase: Margaret y Jack se suman a la lista de divorcios amigables de Hollywood

Esto no es un beef ni un zasca de madrugada. La ruptura más civilizada de lo que llevamos de 2026 tiene nombre propio. Mientras otras parejas de famosos convierten el fin de su relación en un reality, Margaret y Jack están gestionando el adiós con un silencio que dice más que mil tuits. Ella ha tomado la decisión y él todavía llevaba la alianza puesta el 8 de julio por las calles de Nueva York, como muestra de que el proceso se está haciendo sin estridencias. Ya hemos visto casos similares: desde el “conscious uncoupling” de Gwyneth Paltrow y Chris Martin hasta el respetuoso adiós de Joe Jonas y Sophie Turner (antes de que los abogados lo enredaran). Lo de Qualley y Antonoff apunta a ese mismo camino: dolor, sí, pero sin sangre en la alfombra roja. Lo que toca ahora es seguirles la pista por separado: ella con su carrera en ascenso y él con sus grammys. Si algo nos ha enseñado Hollywood es que este tipo de finales no suelen ser el último capítulo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)