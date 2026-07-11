Cinco vestidos blancos rebajados a mitad de precio en Zara, El Corte Inglés y Massimo Dutti

Reconócelo, siempre persigues el vestido blanco perfecto y acabas con el de siempre. Pues este 2026 he decidido ponerme las pilas y he buceado entre las webs de Zara, El Corte Inglés y Massimo Dutti para fichar cinco opciones que están tiradas de precio. Y sí, todas rondan ese descuento del 50% que tanto nos gusta.

El vestido blanco es ese comodín que te saca de una cena improvisada, una boda civil o una terraza de vermú sin despeinarte. Porque un vestido blanco es el equivalente veraniego al little black dress: te saca de un apuro siempre. He seleccionado solo los que de verdad tienen un corte especial, un tejido que promete y un precio que no te hace sudar. Y ojo, que hay desde 19,98 € hasta 123,84 €, para todos los bolsillos y para cualquier plan que te surja.

El diseño de Zara que parece de pasarela por menos de 20 €

Arranco con el más viral: un vestido efecto plumas de Zara que antes costaba 49,95 € y ahora se queda en 19,98 €. Por solo 19,98 € parece sacado de una firma de lujo y es ideal para una noche especial o incluso para novias civiles que quieran huir del presupuesto disparado. Para estilizarlo, unas sandalias minimalistas en dorado y un bolsito pequeño, y vas que te matas.

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Está en la web y en tienda, aunque con este precio vuela. Si lo ves en tu talla, no te lo pienses.

El 'babydoll' de H&M que arrasa entre las insiders

De H&M me he enamorado de este vestido blanco tipo babydoll con silueta globo, que mezcla dos tendencias que las expertas en moda llevan repitiendo desde mayo. Su precio original era de 59,99 € y ahora está en 27,99 €. Un auténtico chollo para una noche de fiesta con amigas. Lo combinas con un mini bolso Y2K y unas sandalias doradas de tacón, y listo.

La colección sigue disponible en la web de H&M, pero en tiendas físicas puede que ya hayan volado las tallas más habituales.

Massimo Dutti y el lujo silencioso a 69,95 €

De Massimo Dutti he fichado un vestido largo de falda plisada en blanco roto que respira lujo silencioso por los cuatro costados. Costaba 169 € y ahora se queda en 69,95 €, un descuento de casi el 60%. Para combinarlo como una experta, elige unas bailarinas tipo tabi y un bolso shopper de rafia. Vas a dar el pego en cualquier cena al aire libre.

Vestido de plumas por menos de 20 euros: no hay excusa para no renovar el armario sin miedo.

Lo tienes en la web de Massimo Dutti y también en tienda física, pero con este bajón de precio no durará mucho.

Calvin Klein: el minimalismo de los 90 por 81,55 €

Para las que vivís por y para el minimalismo, este vestido largo de doble capa en color marfil de Calvin Klein es una joya. Originalmente 169,90 €, ahora lo encuentras en El Corte Inglés por 81,55 €, calidad y minimalismo de los años 90 por 81,55 €. Un básico que llevarás a diario con sandalias planas negras y poco más. Perfecto para hacer turismo sin perder el estilo.

Hannibal Laguna: la inversión que amortizarás toda la vida

Y para las que buscan un capricho con fundamento, el vestido blanco de Hannibal Laguna Collection con mangas abullonadas y tejido calado es puro romanticismo. En El Corte Inglés ha pasado de 258 € a 123,84 €, una inversión para toda la vida que sienta como un guante. Combínalo con un capazo de rafia y alpargatas de cuña, y tendrás el look de tarde de verano perfecto.

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Las rebajas de este 2026 están dejando auténticas gangas, pero la disponibilidad es volátil. Si te gusta alguno, corre.

🛒 Directo al grano

Dónde encontrarlos: Zara, H&M, Massimo Dutti, El Corte Inglés (con Calvin Klein y Hannibal Laguna). Precios: desde 19,98 € hasta 123,84 €. Disponibles en tienda física y online hasta fin de existencias.