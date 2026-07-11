AEMET mantiene alerta por calor extremo en 13 comunidades: hasta 40ºC y tormentas con granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta por calor extremo en 13 comunidades autónomas después de que la ola de calor diera por finalizada. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 °C en amplias zonas de la Península y Baleares, mientras que en Galicia y el Cantábrico se prevén tormentas fuertes con granizo. Un panorama meteorológico intenso para el fin de semana que obliga a extremar la precaución.

13 comunidades bajo aviso: calor y 40 °C

Según el último aviso de la AEMET, los niveles de alerta varían entre amarillo y naranja en función del riesgo previsto para cada provincia. La agencia ha detallado que predominarán los cielos poco nubosos, aunque con nubosidad de evolución por la tarde en el centro y la mitad norte. Esa nubosidad será la responsable de los chubascos y las tormentas más violentas.

Las máximas superarán los 35 °C en prácticamente todo el interior peninsular y en Baleares, y se dispararán hasta los 38 °C en zonas del sur de la meseta, Andalucía oriental, el valle del Ebro, el Cantábrico oriental, el Miño y Mallorca. En algunos puntos aislados los termómetros pueden rozar los 40 °C, por lo que el riesgo de golpes de calor es alto, sobre todo para los colectivos más vulnerables.

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Tormentas, granizo y zonas más afectadas

En paralelo, el noroeste peninsular se enfrenta a otra amenaza. La AEMET espera tormentas localmente muy fuertes en Galicia y el litoral cantábrico occidental, acompañadas de granizo. El aviso por precipitaciones estará activo, según la agencia, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche. No se descarta que algunas de esas tormentas alcancen intensidad adversa.

Para la población, este cóctel de calor extremo y tormentas repentinas implica tener que adaptar los planes de ocio y las actividades al aire libre. Las autoridades sanitarias insisten en evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar atención a las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aunque la ola de calor haya terminado, el calor extremo sigue poniendo en jaque a 13 comunidades y las tormentas con granizo añaden un plus de incertidumbre meteorológica.

El fin de la ola de calor no es sinónimo de riesgo cero

La AEMET ha confirmado que la ola de calor, que durante varios días elevó las temperaturas por encima de lo normal, ha finalizado. Sin embargo, los avisos por calor extremo siguen vigentes porque los valores térmicos se mantendrán en cotas peligrosas. “No hay que confiarse”, señalan fuentes de la agencia. La combinación de altas temperaturas con chubascos fuertes añade un factor de riesgo, sobre todo para quienes tengan planeadas actividades al aire libre.

La agencia recuerda que las alertas se actualizan constantemente y que conviene estar atentos a los canales oficiales. La información en tiempo real está disponible en la web de AEMET.

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