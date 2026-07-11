Aitana responde tajante a las críticas por el Orgullo 2026: 'mi apoyo va más allá de un tuit'

Aitana ha plantado cara a las críticas en redes y lo ha hecho con un mensaje tan largo como contundente. La cantante no se ha mordido la lengua al recibir un comentario en X en el que un usuario la acusaba de no haber publicado nada sobre la semana del Orgullo 2026 en sus perfiles. Ella, fiel a su estilo más directo, ha decidido contestar dejando claro que su apoyo al colectivo LGTBIQ+ no se mide en tuits ni en posturas forzadas.

La respuesta no es un escueto comunicado de oficina. Aitana ha tirado de sinceridad espesa, de esa que te hace parar el scroll, para explicar por qué junio no tuvo el color que muchos le exigían en su timeline. Y no solo ha hablado de lo que hace, sino de quién es y de cómo ha convivido con esta realidad desde la infancia.

Por qué no hubo publicación durante el Orgullo 2026

El detonante fue un mensaje que reclamaba a la artista una postura pública más visible durante el mes de junio. Lejos de ignorarlo, Aitana respondió con un extenso descargo en X. En él aseguraba que el mensaje sobre la libertad de amar y ser uno mismo está presente en cada uno de sus conciertos, algo que según ella habla mucho más alto que cualquier publicación esporádica.

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De hecho, lanzó una invitación directa a quien la criticaba: que fuera a cualquiera de sus shows y comprobara el ambiente de respeto que se respira. 'Mi apoyo va más allá de un tuit', vino a decir, defendiendo la coherencia por encima del postureo.

Un entorno familiar LGTBIQ+ y una decisión muy personal

La artista catalana quiso dar un paso más allá y contar una parte de su historia que no siempre sale en los titulares. Explicó que gran parte de su círculo familiar pertenece al colectivo, así que para ella nunca fue un 'tema' externo sobre el que opinar, sino una realidad que la ha acompañado desde pequeña.

Aquí está la clave de su prudencia. Aitana recordó que con 18 años se subió a una carroza del Orgullo y que, en aquel momento, recibió críticas por ser una mujer cis heterosexual en ese espacio. Lo entendió, lo respetó y decidió que su manera de apoyar sería desde el máximo cuidado para no hablar en nombre de nadie. Una decisión que ha mantenido firme hasta hoy.

La coherencia de Aitana se mide en la atmósfera de sus conciertos, no en el ruido de las redes sociales durante un mes concreto.

Más allá del ruido en redes: la coherencia como bandera

La polémica en torno a quién se pronuncia y quién no suele ser un clásico cuando llega el Orgullo. Aitana ha decidido salirse de ese bucle y poner sobre la mesa una idea bastante clara: se puede ser un altavoz sin necesidad de llenar el feed con banderas arcoíris si ese gesto no es honesto. Su argumento encaja con la trayectoria de una artista que siempre ha huido de los discursos prefabricados.

El precedente más claro es su propia música, llena de letras sobre la libertad individual, y el ambiente de diversidad que se vive en su público. No es un discurso nuevo que se saca de la manga: viene de la misma chica que con 18 años ya se subía a una carroza sabiendo que igual no era su plaza. Ahora, el mensaje es el mismo de siempre, solo que puesto en palabras directas ante el enfado de un seguidor.

Medidor de hype

Nivel de hype: 6/10. No es un lanzamiento ni una gira, pero la contundencia de Aitana ha disparado el debate en redes. Su respuesta ha sido aplaudida por su autenticidad, aunque la polémica se enfriará en unos días hasta la próxima ola de actualidad discográfica.

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