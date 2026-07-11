Precio vivienda Palma 2026: la subida que no frena según Idealista en junio

El precio medio de la vivienda usada en en Palma de Mallorca ha alcanzado los 5.257 euros por metro cuadrado en junio de 2026, según los datos publicados por idealista. Es un nuevo récord histórico y supone una subida del 7,1% respecto al mismo mes del año pasado.

La subida mensual ha sido del 1,7% con respecto a mayo, y en el último trimestre el precio acumula un incremento del 2,7%. La capital balear sigue distanciándose de la media nacional: mientras que en el conjunto de España el metro cuadrado cuesta 2.823 euros (un 15,8% más que hace un año), en Palma se paga un 86% más caro.

Esta escalada, que no da señales de agotarse, se explica por una combinación de poca oferta, fuerte demanda y el atractivo turístico e internacional de la ciudad.

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El desglose por barrios muestra diferencias muy marcadas. Son Vida sigue siendo el barrio más caro, con 8.477 euros/m² (aunque es de los pocos que baja, un -1,8% interanual). Le siguen Portixol-Molinar (7.589 euros) y Ciutat Antigua (7.170 euros), que ha subido un 14,9% en el último año. Genova-Bonanova-Sant Agustí y Santa Catalina-Son Armadans también superan los 6.000 euros.

En el extremo opuesto, los barrios más asequibles son Llevant-La Soledat (3.494 euros), Son Oliva-Plaza Toros-Camp Redó (3.672 euros) y Rafal-Son Forteza (3.756 euros). Precisamente Llevant-La Soledat lidera las subidas anuales con un espectacular 24,4%.

El metro cuadrado en Palma se ha encarecido un 7,1% en solo un año, un ritmo que deja fuera del mercado a la mayoría de los jóvenes de la isla.

Los barrios más caros y los más asequibles

Para que te hagas una idea de dónde aprieta más el bolsillo, estos son los precios por metro cuadrado en junio de 2026 según idealista:

Los 5 barrios más caros

Son Vida: 8.477 €/m²

Portixol-Molinar: 7.589 €/m²

Ciutat Antigua: 7.170 €/m²

Genova - Bonanova - Sant Agustí: 6.417 €/m²

Sta Catalina - Son Armadans - Marítim: 6.295 €/m²

Los 5 barrios más asequibles

Llevant - La Soledat: 3.494 €/m² (+24,4% interanual)

Son Oliva - Plaza Toros - Camp Redó: 3.672 €/m² (+6,1%)

Rafal - Son Forteza: 3.756 €/m² (+15,5%)

Las Avenidas: 4.099 €/m² (+8,9%)

La Vileta - Son Rapinya: 4.222 €/m² (0,0%)

Como ves, incluso los barrios más baratos superan los 3.400 euros el metro cuadrado, una cifra que hace muy difícil la compra para un sueldo medio local. La mayoría de los barrios más caros tiene precios por encima de los 6.000 euros, lo que dispara la tasa de esfuerzo.

Los que más suben son Llevant, La Soledat, Son Oliva y Camp Redó, con incrementos que duplican o triplican la media de la ciudad.

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Por qué no para de subir y qué significa para quien busca casa en la isla

El informe de idealista confirma lo que muchos jóvenes de Palma ya intuyen: comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano. Con el precio medio en máximos y subidas de dos dígitos en varios barrios, la tasa de esfuerzo —el porcentaje del sueldo que se va al pago de la hipoteca— se dispara.

Además, el alquiler no da tregua. Aunque este dato no aparece en el informe de venta, la presión sobre la compra suele trasladarse al mercado del alquiler, encareciendo los arrendamientos y obligando a muchos a compartir piso o a desplazarse a municipios cercanos.

En los últimos dos años, varias sentencias y cambios normativos han intentado poner límites al alza de los alquileres, pero en ciudades turísticas como Palma la regulación topa con una realidad: la demanda de vivienda residencial compite con el alquiler vacacional, que sigue siendo muy rentable para los propietarios.

La pregunta ahora es si esta escalada encontrará un techo o si los precios seguirán subiendo a este ritmo. De momento, quien quiera comprar en Palma debe asumir que el metro cuadrado está un 86% por encima de la media española, y que el ahorro necesario para la entrada es cada vez mayor.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)