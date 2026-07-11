Rebajas viajes verano: hasta 50% en cruceros y 300€ en viajes con El Corte Inglés

Hay rebajas de viajes que no te puedes perder. Viajes El Corte Inglés acaba de lanzar su campaña de verano con descuentos de hasta el 50% en cruceros y 300 euros de ahorro en grandes viajes como Egipto.

La agencia de viajes ha puesto en marcha una batería de ofertas para quienes aún están planificando las vacaciones o quieren asegurar su próxima escapada a buen precio. La campaña incluye desde paquetes de vuelo más hotel hasta cruceros, hoteles en la costa, grandes viajes al Caribe o destinos exóticos y escapadas a parques temáticos. Y todo, con ventajas extra como financiación a 12 meses sin intereses y cancelación gratuita hasta un mes antes.

Descuentos de hasta un 50% en cruceros y 300 euros en grandes viajes

Los cruceros son los grandes protagonistas. La campaña ofrece hasta un 50% de descuento en numerosas navieras que operan rutas por el Mediterráneo y el norte de Europa. Un chollo si buscas una experiencia todo incluido sin preocuparte del alojamiento ni los desplazamientos.

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Para los viajeros de largo recorrido, los paquetes a a Egipto se llevan la palma: hasta 300 euros de descuento en programas que incluyen vuelos, traslados, hoteles y crucero por el Nilo. Un destino que siempre está entre los favoritos y ahora se pone a tiro de precio.

Las islas, tanto nacionales como internacionales, también tienen su hueco. Canarias, Tenerife, Lanzarote, Mallorca o Cerdeña aparecen con un 10% de descuento en paquetes. En el Caribe, los descuentos alcanzan el 30%, mientras que en Europa las rebajas llegan al 20% en circuitos y estancias de ciudad. Si sueñas con playas de arena blanca y aguas turquesas, los paquetes al Caribe con hasta un 30% de descuento son una oportunidad de oro para escaparse a Punta Cana o Riviera Maya sin que el presupuesto se dispare.

Además, los hoteles en destinos de costa y vacacionales tienen promociones de hasta el 40%, y los parques temáticos como PortAventura o Walt Disney World en Orlando rebajan hasta un 25%. Los más peques también tienen premio con precios especiales para Disneyland París.

Si prefieres ir por libre, también hay ofertas en vuelos y trenes, aunque los detalles exactos conviene consultarlos en la web de Viajes El Corte Inglés.

Reservar con flexibilidad y sin pagar intereses es el verdadero chollo de estas rebajas de verano.

Ventajas extra: financiación a 12 meses sin intereses y cancelación flexible

Uno de los puntos fuertes de la campaña es la posibilidad de financiar el viaje hasta en 12 meses sin intereses. Esto permite repartir el gasto sin sustos, ideal para viajes familiares o de mayor importe. Además, la agencia permite cancelar la reserva hasta un mes antes de la salida sin penalización, y la reserva se puede hacer desde solo 15 euros. Esta flexibilidad es perfecta si aún no tienes las fechas cerradas o si surge algún imprevisto.

Estas condiciones dan mucha tranquilidad, sobre todo si estás pendiente de cambios laborales o familiares. Recuerda que las plazas son limitadas y las ofertas están sujetas a disponibilidad, por lo que conviene no dormirse. La web de Viajes El Corte Inglés muestra los precios actualizados en tiempo real y permite guardar la reserva durante 24 horas para decidir con calma.

¿Merece la pena reservar ahora? La letra pequeña que debes revisar

En pleno mes de julio, muchos viajeros ya tienen todo cerrado, pero esta campaña demuestra que todavía se pueden pescar gangas de última hora. Los descuentos en cruceros y grandes viajes son especialmente agresivos, algo que no siempre se ve en temporada alta. Sin embargo, conviene revisar bien los detalles: las ofertas de vuelo más hotel pueden tener restricciones de fechas o habitaciones limitadas, y los descuentos del 50% en cruceros suelen aplicarse sobre tarifas base, no necesariamente sobre el precio final con tasas.

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Lo más inteligente es comparar y leer los términos antes de reservar. Según la propia agencia, las promociones están activas hasta fin de existencias y los importes pueden variar. Para no llevarte sorpresas, lo mejor es entrar en la web de Viajes El Corte Inglés y seleccionar las fechas exactas para ver los precios finales. Y si viajas con familia, ojo con las condiciones del seguro de cancelación, que aunque sea flexible, siempre conviene confirmar las coberturas. También es aconsejable revisar los requisitos de entrada a los destinos, especialmente para viajes a Egipto o países extracomunitarios, aunque en julio de 2026 no hay grandes cambios respecto a la temporada anterior.

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