La reunión de Carlos III con Harry y Meghan que nadie esperaba: primera vez con sus nietos en cuatro años

A ver, que nos hemos levantado con una noticia que parecía imposible: Carlos III ha recibido a Harry, Meghan y los nietos que no veía desde 2022. Y ha pasado a puerta cerrada, sin un solo flash. Highgrove House fue el escenario de un reencuentro que ya está incendiando todos los grupos de WhatsApp de los royals watchers.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Cuatro años de distancia, una guerra familiar mediática y, de repente, una reunión privada con los nietos que casi nadie se creía. Esto es puro drama real con final incierto.

El reencuentro más esperado (y más secreto) de la realeza

Ayer, viernes 10 de julio, el rey Carlos III y la reina Camila recibieron en Highgrove House al príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet. La cita, confirmada por Buckingham Palace a través de People, pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Harry ya estaba en Reino Unido por compromisos solidarios vinculados a los Invictus Games de 2027, pero se rumoreaba que Meghan no viajaría por las eternas dudas de seguridad. Al final, Meghan y los niños volaron desde sus vacaciones europeas para sumarse al encuentro.

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Es la primera vez que el monarca ve cara a cara a sus nietos Archie y Lilibet en cuatro años. Una eternidad para cualquier familia, pero especialmente para una que ha protagonizado entrevistas explosivas, docuseries y portadas durante todo ese tiempo.

Sin fotos, pero con un mensaje: la intimidad por encima de todo

Si esperabas la instantánea del año, sentimos el chasco. El palacio ya ha avisado de que, al tratarse de una reunión privada, no se publicará ninguna imagen ni se darán más detalles. La discreción es total. Y ese silencio, en plena era de los lo quiero todo en Instagram, es en sí mismo un titular. Carlos III ha entendido que el acercamiento empieza sin testigos.

La tensión los silencios y la frialdad acumulados desde la marcha de los Sussex a California parecían insalvables. Sin embargo, este gesto, pequeño pero calculado, demuestra que en palacio alguien ha movido ficha. Sin filtraciones, sin comunicados grandilocuentes: solo un rato juntos en el jardín de una casa de campo inglesa.

Cuatro años sin una foto juntos y de repente un encuentro a puerta cerrada. La familia real británica ha vuelto a ser, por unas horas, una familia a secas.

Y mientras, Guillermo... en un partido de polo

El otro gran ausente fue el príncipe Guillermo. El heredero no acudió al encuentro porque tenía su propia agenda real: un partido benéfico de polo en Windsor con Catalina animando desde la banda. Nada de vernos en Highgrove. La tensión entre los hermanos sigue sin resolverse, y fuentes cercanas han confirmado a People que no hay planes de que se vean ni en público ni en privado durante esta visita de Harry a Reino Unido.

Así que la foto del abrazo fraternal tendrá que esperar. Por ahora, el avance es con el rey, no con el hermano.

¿El principio de una nueva etapa o un espejismo real?

Conviene no lanzar campanas al vuelo. Ya vimos acercamientos fugaces tras el fallecimiento de Isabel II que no llegaron a ninguna parte. Pero esta vez hay un matiz nuevo: los nietos. Que Archie y Lilibet hayan pisado suelo británico y visto al abuelo después de tanto tiempo le da a la reunión un empaque emocional que las crisis anteriores no tenían. La reconciliación, si es que llega, se está cocinando a fuego muy lento.

Lo que pase en los próximos meses con los Invictus Games 2027 o con nuevas visitas a la familia real dirá si esto es un capítulo nuevo o un simple paréntesis. De momento, el encuentro de Highgrove ya ha hecho más por la paz familiar que todas las declaraciones oficiales de los últimos años juntas.

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