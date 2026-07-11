Teletrabajo decoración hogar: cómo separar espacios sin convertir tu casa en una oficina aburrida

Teletrabajar desde la mesa del comedor es la salida más rápida y, a menudo, la única cuando el piso no da para un despacho. Pero, según los interioristas, mantener esa costumbre día tras día convierte la casa en una oficina camuflada y te roba la capacidad de desconectar. Arreglarlo no exige metros de más ni una reforma: basta con aplicar unos cuantos trucos de diseño que separan el trabajo del resto de la vida sin perder estilo ni funcionalidad.

La Society of British & International Interior Design (SBID) lleva tiempo vigilando el impacto del teletrabajo en los hogares. Sus datos confirman que la mayoría de las viviendas no se diseñaron pensando en un espacio de oficina, así que la pandemia improvisó portátiles sobre mesas de cocina y rincones del salón. El resultado, pasado el susto, es que el comedor deja de ser un lugar para compartir y el salón se llena de cables y papeles.

Mark Taylor, diseñador miembro de la SBID, lo explica así: muchos de sus clientes sienten una necesidad psicológica de tener un lugar específico para trabajar, no solo por comodidad, sino por salud mental. Cuando el portátil reposa permanentemente sobre la mesa del comedor, el cerebro no distingue entre horario laboral y tiempo libre, y acabas sintiendo que nunca bajas la persiana.

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Siete trucos de interiorista para que el trabajo no invada tu casa

Reserva un rincón. Aunque sea el hueco entre la cocina y el salón, la psicología del descanso empieza por trazar una línea física. No hace falta una pared: basta con un cambio de suelo o una alfombra que delimite visualmente la zona de trabajo.

El mobiliario manda, pero al servicio del espacio. Un escritorio a medida o una solución ligera (como una tabla sobre caballetes) encajan mejor que un mueble pesado que fuerce posturas incómodas. Si el mueble no te convence, acabas volviendo a la mesa del comedor y entonces el despacho improvisado pierde su razón de ser.

Cuando el portátil se queda en la mesa, el cerebro se queda en 'modo trabajo'.

El fondo de las videollamadas también importa, y no precisamente para presumir de casa. Una pared despejada, alguna planta y buena luz natural transmiten profesionalidad y, de paso, hacen más agradable la jornada. Incorporar naturaleza, en forma de plantas o materiales como la madera, reduce la sensación de estrés y conecta con una corriente que los expertos llaman diseño biofílico.

Con la iluminación se puede jugar para cambiar el chip. La diseñadora Angela Bardino, del estudio Jacobs, recuerda que una luz funcional durante las horas de trabajo y una luz más cálida al terminar ayudan a que la vivienda no se sienta como una oficina permanente. Y si el espacio es abierto, las soluciones flexibles —puertas correderas, paneles móviles o estanterías abiertas— permiten ocultar el despacho en cuanto cierras el ordenador.

El confort acústico es otro básico que a veces se olvida. Un aislamiento mínimo o unas cortinas gruesas pueden marcar la diferencia cuando varias personas teletrabajan a la vez. La clave es que el entorno invite a concentrarse y, después, a descansar.

El despacho en casa ya no es un lujo, sino una herramienta de bienestar

Los interioristas coinciden en que disponer de una zona de trabajo diferenciada está dejando de ser una aspiración para convertirse en una necesidad. La SBID apunta incluso a que esta demanda podría influir en la arquitectura de las viviendas del futuro, con espacios pensados para el teletrabajo desde el primer ladrillo. Mientras tanto, en los pisos de hoy, la ingeniería de los muebles flexibles y las separaciones ligeras está demostrando que no hace falta un estudio con puerta para proteger la vida privada. Diseñar el hogar para que el trabajo no lo colonice todo es la mejor inversión en calidad de vida, más aún en un mercado donde los metros cuadrados escasean y el teletrabajo no va a desaparecer.

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