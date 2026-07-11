La mejor playa de Europa está en España: más de 3 km de arena fina y dorada en el Mediterráneo

Hay una playa en España que acaba de coronarse como la mejor de Europa. Y no hablamos de una cala secreta ni de un paraíso perdido: está en Benidorm, a un paso de casa y con todos los servicios que puedas imaginar.

La plataforma de viajes Omio ha publicado su ranking anual de las mejores playas de Europa para 2026, y el primer puesto se lo lleva la playa de Poniente. ¿El veredicto? La mejor relación calidad-precio del continente, con arena fina, aguas tranquilas y precios que no te harán temblar la cartera.

Por qué esta playa es la mejor de Europa (y no es un secreto)

El estudio de Omio tiene en cuenta las opiniones de los viajeros, las temperaturas medias y el coste de los productos básicos playeros. Y en ese equilibrio perfecto, la playa de Poniente saca matrícula de honor. La plataforma destaca que es un destino asequible, familiar y con más de tres kilómetros de arena dorada y fina.

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Lo curioso es que el segundo puesto también es español: la playa de Rodas, en las Islas Cíes (Galicia), se cuela en el podio. Así que, si buscas playa de bandera, no te hace falta salir de España.

Así es la playa de Poniente: tres kilómetros de arena fina y oro

La playa de Poniente es la más extensa de Benidorm, con una anchura máxima de 105 metros. Su arena dorada y de grano fino es ideal para caminar descalzo durante horas. Además, luce Bandera Azul desde 1987 (con un breve lapsus en 2022), lo que garantiza la calidad del agua y los servicios.

El paseo marítimo está lleno de restaurantes, bares y ocio y la playa cuenta con servicios como plataformas flotantes, juegos infantiles zonas de sombra para la lectura y un montón de comodidades pensadas para familias. Si quieres más detalles, puedes consultar la ficha de la playa en Wikipedia.

El ambiente es más tranquilo que el de la vecina playa de Levante, por lo que es el refugio perfecto para quienes buscan un día de playa sin agobios.

¿Cuánto cuesta disfrutar de la mejor playa del continente?

Uno de los factores que catapultó a Poniente al número uno fue el precio. Según Omio, una tumbona y una sombrilla cuestan unos seis euros, y las tarifas hoteleras rondan los 100 euros por noche en temporada alta. Cifras que, comparadas con otras playas del ranking (como la italiana Rimini o la francesa Biarritz), dejan claro por qué Benidorm es el rey de la buena relación calidad-precio.

Apunta este chollo: puedes tomarte un helado, alquilar una hamaca y darte un chapuzón en aguas cristalinas sin necesidad de pedir un préstamo. Y para llegar desde cualquier punto de España, tienes el AVE hasta Alicante y luego un corto trayecto en coche o autobús. Desde Madrid, por ejemplo, son unas 4 horas en tren de alta velocidad. Si vienes en avión, el aeropuerto de Alicante-Elche está a solo 50 kilómetros.

La mejor playa de Europa no tiene que ser la más exótica ni la más lejana: a veces está a un viaje en AVE y con precios que te permiten volver a casa con dinero en el bolsillo.

La letra pequeña del ranking: ¿es para tanto?

Hay que reconocerlo: la playa de Poniente no es una cala virgen ni un rincón solitario. Es una playa urbana, con todos los servicios y un paseo marítimo plagado de terrazas. Eso puede no encajar con el viajero que busca desconexión total. Pero para el 90% de los mortales que quieren arena fina, agua limpia y un chiringuito a mano, es un acierto.

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Además, el hecho de que el ranking valore los precios reales de la zona le da una ventaja enorme a Benidorm frente a destinos mucho más caros. Así que sí, el título de mejor playa de Europa es discutible si buscas naturaleza salvaje, pero si hablamos de disfrutar sin complicaciones, el veredicto de Omio tiene todo el sentido.

Y por si fuera poco, con más de 3 kilómetros de longitud siempre encuentras un hueco donde plantar la toalla.

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