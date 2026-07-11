Huelga histórica en Airbus 2026: la plantilla protesta contra reducción de teletrabajo y recorte de derechos

Desde el pasado 1 de julio, la plantilla de Airbus en España mantiene una huelga que ya se considera histórica. El conflicto, que se extenderá hasta el 31 de julio, responde a la pérdida de poder adquisitivo y al recorte de derechos como la reducción del teletrabajo o la eliminación de complementos sociales. Airbus, una empresa con beneficios récord año tras año, ofrece subidas salariales por debajo de la inflación y menos flexibilidad laboral.

¿Por qué están en huelga los trabajadores de Airbus?

El detonante inmediato fue el anuncio del consejero delegado, Guillaume Faury, de reducir el teletrabajo de dos días a solo uno a partir de septiembre, e incluso eliminarlo por completo para los nuevos contratos desde enero. Pero el malestar viene de lejos: los empleados acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 9% en cuatro años, con subidas siempre por debajo del IPC (Índice de Precios al Consumo, lo que mide cuánto sube la vida).

Para 2026 y 2027, la empresa propone aumentos del 3% y del 2%, respectivamente, muy lejos de lo que reclaman los sindicatos: ligar los salarios al IPC, como ya se hacía en convenios anteriores. "Llevamos ocho meses negociando sin que la empresa escuche", explica Israel Paredes, presidente del comité de empresa de Airbus Defence and Space y portavoz del comité de huelga.

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Además del salario, la plantilla denuncia un deterioro general de las condiciones laborales. Entre otros recortes, Airbus quiere eliminar el complemento del 100% de la base reguladora durante las bajas por incapacidad temporal, utilizando para ello el índice de Bradford (un método para calcular el absentismo laboral). También impone tres semanas fijas de vacaciones en agosto, cuando antes eran flexibles, y ha comunicado la retirada de rutas de transporte colectivo en ese mismo mes.

Airbus bate récords de beneficios año tras año, pero sus trabajadores pierden poder adquisitivo y derechos cada año.

A esto se suman la amenaza de instaurar un comedor de pago, suprimir las ayudas de estudios para hijos de empleados y modificar el sistema de quinquenios (complementos por antigüedad) para vincularlo al plan de pensiones, reduciendo así su impacto inmediato en la nómina.

Una huelga sin precedentes: organización, seguimiento y alcance

Desde que empezaron los paros, cada madrugada a las cinco de la mañana los trabajadores se concentran en los accesos de los centros. Después, a las diez, celebran asambleas masivas donde deciden los próximos pasos. "Es un movimiento de la plantilla. Los sindicatos solo hemos dado herramientas", aclara Paredes, que cifra el seguimiento en torno al 80% en todas las plantas, aunque reconoce que no hay cifras oficiales porque la empresa no las facilita.

La protesta se ha extendido ya a los centros de Sevilla y Cádiz, y todos los sindicatos con representación, excepto Comisiones Obreras, se han sumado. "Cada día más compañeros salen a las puertas", asegura Juan Pedro Torres, delegado de CGT, que subraya que el seguimiento de la huelga es histórico y que ha superado a las propias organizaciones sindicales.

Airbus España cuenta con alrededor de 14.000 trabajadores, 9.000 solo en la factoría de Getafe. La participación mayoritaria del personal de oficina —administrativos e ingenieros— ha sorprendido incluso a los convocantes. "Todos somos iguales", resume Paredes. "La pérdida de derechos nos afecta a todos por igual".

Airbus gana, los trabajadores pierden: la paradoja de una empresa con beneficios récord

El contraste es difícil de ignorar. Airbus acumula casi veinte años de beneficios récord y tiene carga de trabajo asegurada para los próximos siete años, especialmente con el crecimiento del gasto militar. Mientras, su plantilla ve cómo se esfuman derechos que daba por consolidados. La estrategia de la dirección, según denuncian los representantes, ha cambiado radicalmente desde la llegada de Antonio Lasaga a la dirección de Recursos Humanos: "Hemos pasado del diálogo y el consenso a la imposición", critica Paredes.

Resulta llamativo que Lasaga aplicara tácticas similares en Nissan, donde el conflicto acabó con un cierre y un fuerte desgaste de la plantilla. Ahora, en una empresa rentable y con futuro, el pulso se repite. Los trabajadores se muestran dispuestos a negociar, pero la empresa guarda silencio y solo ha anunciado un comunicado para esta semana. Si Airbus cede, podría sentar un precedente para otras grandes industrias que también intentan recortar el teletrabajo y los derechos sociales.

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Mientras tanto, la asamblea diaria de las diez de la mañana sigue decidiendo los próximos movimientos, en una demostración de organización que pocas veces se ve en el sector aeronáutico. El desenlace, para bien o para mal, marcará la negociación colectiva de los próximos años.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)