La jubilación anticipada 2027: cómo te afecta el fin de los 64 años y 10 meses

A partir del 1 de enero de 2027, adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 10 meses. El periodo transitorio de 15 años que arrancó en 2013 con la reforma del sistema de pensiones termina y la edad legal para acceder a la jubilación ordinaria vuelve a subir. Si estabas contando con dejar de trabajar a esa edad, este cambio te afecta de lleno.

Tranquilidad: todavía quedan meses para organizarse. Vamos por partes. La reforma de 2011 estableció una subida progresiva de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. Durante todo este tiempo, los trabajadores que no llegaban a los años de cotización exigidos podían retirarse de forma anticipada con penalizaciones, pero la edad mínima iba aumentando año tras año. Hasta el 31 de diciembre de 2026, ese umbral se situaba en los 64 años y 10 meses para la jubilación anticipada voluntaria (con al menos 35 años cotizados). A partir del 1 de enero, esa referencia cambia.

Qué cambia exactamente el 1 de enero de 2027

Con el nuevo año, la fórmula cambia. La edad legal de jubilación ordinaria será de 67 años para quien no alcance los 38 años y 6 meses cotizados, y de 65 años para quien sí los tenga. En consecuencia, la jubilación anticipada voluntaria solo será posible a partir de los 65 años (dos años antes de la edad legal para quien cotizó poco). Esto implica que la ventana de los 64 años y 10 meses se cierra por completo.

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Las penalizaciones por anticipar la jubilación siguen ahí: la reducción de la pensión puede oscilar entre un 2% y un 21% por trimestre anticipado, según los años cotizados. Jubilarse antes de la edad legal siempre ha costado dinero, y ahora el precio de la anticipación es aún mayor.

Para el trabajador que nació en 1962, por ejemplo, su edad de jubilación ordinaria hasta ahora era de 66 años y 6 meses, pero podía anticiparse a los 64 años y 10 meses. Con la nueva norma, si no tiene la carrera de cotización completa, su edad ordinaria será de 67 años y la anticipada, de 65. Pierde, por tanto, la posibilidad de jubilarse antes de los 65.

A quién afecta este cambio (y a quién no)

No es para todos. Afecta especialmente a quienes están en la recta final de su vida laboral y planeaban acogerse a la jubilación anticipada en 2027 o después. Si tú cumples los 64 años y 10 meses antes del 31 de diciembre de 2026 y solicitas la jubilación antes de esa fecha, todavía puedes beneficiarte de las reglas anteriores. Después, no.

La posibilidad de jubilarse a los 64 años y 10 meses desaparece en 2027, y la jubilación anticipada mínima se retrasa hasta los 65 años.

También influye en quienes están en pleno cálculo de su pensión. Si tu cotización no es muy larga, la penalización por anticipar la jubilación, se calcula sobre la base reguladora y con los coeficientes reductores vigentes en el momento de la solicitud, que también podrían endurecerse. Aunque el Ministerio no ha anunciado cambios en los coeficientes, el escenario de retiro se vuelve más exigente.

Y ojo con el detalle de los años cotizados: hasta ahora, para la anticipada voluntaria se exigían 35 años cotizados. A partir de 2027, ese requisito podría variar ligeramente en función de la edad, así que conviene tenerlo claro.

¿Y si pensabas jubilarte a los 64? Lo que puedes hacer ahora

Si estabas en esa franja, toca revisar tu plan. Lo primero, comprobar tu vida laboral y tu fecha de jubilación ordinaria. Puedes hacerlo desde la sede electrónica de la Seguridad Social con tu certificado digital o Cl@ve. Así sabrás si podrías acogerte a la jubilación anticipada en 2027 a los 65 o si la edad ordinaria te obliga a esperar aún más.

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Además, si tu empresa tiene convenios con planes de jubilación parcial o contrato de relevo, puede ser una vía para aligerar la carga antes de la jubilación plena. Eso sí, estas modalidades exigen también una edad mínima cercana a la legal, con lo que la ventana se estrecha incluso para esas fórmulas.

La recomendación de los sindicatos y asesores fiscales es no precipitarse: conviene simular la pensión con diferentes escenarios de edad y años cotizados. El Simulador de la Seguridad Social permite hacerlo, aunque con datos estimativos.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)