Cómo actuar en un incendio forestal: la guía de Protección Civil tras Almería

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha dejado al menos 12 muertos, 23 desaparecidos y 3.800 hectáreas calcinadas. Mientras los equipos de emergencia siguen trabajando y más de 1.000 vecinos han sido evacuados, la pregunta inevitable resurge: ¿qué harías tú si el fuego se acercara a tu casa? Aquí están las claves para actuar, basadas en lo que recomiendan los especialistas y las guías de Protección Civil.

¿Por qué el fuego fue tan devastador?

Los expertos coinciden en que se dieron todos los ingredientes para un incendio de comportamiento extremo. María Barbosa, científica del Centro Británico de Ecología e Hidrología, señala que la vegetación reseca por las recientes olas de calor actuó como un combustible forestal (la materia vegetal seca que alimenta las llamas) altamente inflamable. El terreno montañoso aceleró la propagación cuesta arriba y las rachas de viento complicaron las labores de extinción.

Ferran Dalmau-Rovira, ingeniero forestal y director de Medi XXI GSA, añade que el fuego afectó varias carreteras, dificultando la movilidad y las evacuaciones. “Existía simultaneidad en Andalucía, lo que tensionó al dispositivo de emergencias”, explica. La radiación térmica (el calor intensísimo que emite el incendio y puede causar quemaduras sin contacto directo) convirtió cualquier intento de huida improvisada en un peligro mortal.

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Guillermo Rein, catedrático de Ciencias del Fuego en el Imperial College, insiste en que una catástrofe así no es fruto del azar. “Son el resultado de años de negligencia en la gestión del riesgo natural”, afirma. Y ojo: el cambio climático está aumentando la frecuencia de condiciones meteorológicas propicias para estos mega-incendios.

Los consejos que te pueden salvar la vida

No hay una respuesta única para todos los escenarios, pero los especialistas consultados por elDiario.es insisten en dos pilares: refugiarse en un lugar seguro o evacuar siguiendo exclusivamente las órdenes de emergencias. Nada de actuar por tu cuenta.

Si estás en una vivienda o edificio robusto dentro de un núcleo urbano consolidado, quédate allí mientras Protección Civil no ordene lo contrario. El entorno urbano ofrece menos combustible para el fuego y mejor acceso para los bomberos. Cierra puertas, ventanas y persianas y aléjate de las fachadas que dan al frente del incendio.

Un coche puede ser un refugio momentáneo, pero si el viento cambia de golpe, la situación se vuelve crítica.

Refugiarse dentro de un vehículo en zona urbana puede protegerte del calor radiante y las pavesas (chispas voladoras) durante unos minutos, advierte Dalmau-Rovira. Pero si el incendio muestra un comportamiento extremo, con cambios bruscos de viento, la cosa se pone muy fea. Mejor no tentar a la suerte y buscar un edificio resistente.

Si las autoridades ordenan la evacuación, no lo dudes. Coge lo imprescindible (documentación, móvil, cargador, agua, mascarilla y algo que cubra la piel) y sigue las rutas indicadas. Nunca intentes escapar campo a través o hacia una zona de vegetación densa; el fuego corre más que tú.

Qué nunca tienes que hacer: No te metas en un sótano ni en un refugio sin ventilación; el humo y el monóxido matan antes que las llamas. No vuelvas a por mascotas o pertenencias si la orden de evacuación ya está dada. Y, por supuesto, no te quedes grabando vídeos para redes sociales con el fuego de fondo; segundos que pierdes son segundos que le regalas al incendio.

Prevenir para no lamentar: lo que urge cambiar

El incendio de Almería no es un caso aislado. Ya en 2021 el fuego de Sierra Bermeja nos enseñó que los grandes incendios forestales (GIF) son cada vez más frecuentes. La eco-ansiedad (esa angustia por el futuro del planeta que siente tanta gente joven) se dispara con cada noticia de este tipo, pero los expertos avisan: la prevención es la única herramienta real.

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María Barbosa insiste en que la creación de comunidades más resilientes al fuego es “una de las formas más eficaces de reducir los impactos futuros”. Eso pasa por invertir en gestión forestal, limpiar las zonas de interfaz urbano-forestal y tener simulacros vecinales, no solo por pedir a la gente que tenga una mochila de emergencia. Las guías de Protección Civil ya existen; lo que falta, en muchas zonas, es voluntad política y presupuesto para aplicarlas.

La frase de Guillermo Rein resuena: “No es destino ni un simple error”. La próxima vez que la ola de calor apriete y el viento sople del sur, que no nos pille sin saber dónde meternos.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)