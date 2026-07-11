Grok 4.5 y Muse Spark 1.1 prometen el 90% de GPT-5 por el 20% del precio

Alguien en SpaceXAI ha pisado el acelerador y ha presentado Grok 4.5 sin que nadie lo esperase. Meta, por su parte, no quiere quedarse atrás y lanza Muse Spark 1.1. Lo mejor de todo: ambos modelos logran casi el mismo rendimiento que los gigantes de OpenAI y Anthropic, pero con un precio que parece un error de cálculo.

La semana pasada OpenAI acaparó titulares con su familia GPT-5.6, pero este movimiento demuestra que la guerra de la IA se libra ahora mismo en el terreno del coste. SpaceXAI y Meta han decidido jugar la carta de la eficiencia: ofrecer el 90% de la inteligencia punta por el 20% del precio.

Qué trae Grok 4.5 realmente

SpaceXAI (la fusión de xAI con SpaceX) asegura que Grok 4.5 es su modelo más eficiente. En el comunicado oficial destacan especialmente que 'ofrece la mayor inteligencia por unidad de tiempo y coste'. No es una afirmación cualquiera: el ranking de Artificial Analysis sitúa a Grok 4.5 en el cuadrante más goloso del coste-rendimiento, junto a GPT-5.6 Luna.

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Para tareas que consumen muchos tokens —típicas en flujos agénticos— esta combinación es una bendición. Además, la reciente adquisición de Cursor por parte de SpaceXAI ha inyectado experiencia en programación a Grok 4.5, algo que se nota en los benchmarks de código.

El ranking de coste de Artificial Analysis no deja lugar a dudas: GPT-5.6 Luna y Grok 4.5 comparten zona privilegiada. Muse Spark 1.1 aún no aparece evaluado, pero las cifras oficiales de Meta apuntan en la misma dirección.

SpaceXAI y Meta han conseguido lo que parecía imposible hace unos meses: un rendimiento cercano al de los mejores, a un precio que rivaliza con los modelos chinos.

Muse Spark 1.1: el renacer de Meta

Muse Spark no tuvo un debut brillante en abril. Su primera versión era correcta pero no destacaba en nada. Meta ha revertido esa tibieza con la actualización 1.1, que se acerca peligrosamente a Fable 5 y GPT-5.6 en los benchmarks internos.

A falta de la evaluación independiente de Artificial Analysis los números oficiales de Meta lo sitúan como el modelo frontera más barato del mercado. La tabla comparativa revela que cuesta la mitad que sus rivales directos, y eso sin sacrificar demasiada calidad.

El precio es el nuevo campo de batalla

Los modelos chinos, como el reciente GLM-5.2, llevaban meses dominando la conversación del bajo coste, pero siempre con la pega de un rendimiento por detrás de los grandes. Ahora, Grok 4.5 y Muse Spark 1.1 demuestran que se puede tener lo mejor de ambos mundos: calidad y precio.

Para la mayoría de desarrolladores y empresas, no necesitan el 100% de la capacidad de un modelo de 200 mil millones de parámetros. Que un modelo alcance el 90% y cueste cinco veces menos es una propuesta incontestable. La competencia en precios beneficia a todos, y los grandes deberán responder o perder cuota.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La combinación de rendimiento cercano a los modelos top y unos precios rompedores es la receta perfecta para destronar a los gigantes. Si Meta y SpaceXAI mantienen este ritmo, el monopolio de la IA punta tiene los días contados — o al menos el precio se va a democratizar.

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El resumen para vagos (TL;DR)