Arde Bogotá estrena 'Bigger Splash', el nuevo adelanto de su tercer álbum

Agárrate si eres de los que disfrutan con una campaña de promoción bien cocinada. Arde Bogotá ha estrenado 'Bigger Splash', el segundo adelanto de su tercer álbum, y lo ha hecho tras una de las jugadas más originales que hemos visto en el pop-rock español: colarse de incógnito en los carteles de tres festivales bajo ese mismo nombre. El cuarteto de Cartagena llevaba semanas alimentando el runrún entre sus fans más avispados, y ahora por fin podemos escuchar el resultado.

La infiltración perfecta en los festivales

Desde finales de abril, Arde Bogotá ha ido construyendo un universo narrativo alrededor del disco que sucederá a Cowboys de la A3. La banda adoptó el título 'Bigger Splash' como seudónimo para aparecer por sorpresa en los carteles del Mad Cool, el Cruïlla y el Bilbao BBK Live. Durante semanas, los más curiosos especulaban sobre el origen de aquel grupo desconocido, sin sospechar que se trataba de uno de los nombres más potentes del circuito nacional.

El misterio empezó a despejarse cuando el grupo publicó un vídeo en el que un tal Asensio Belmonte, supuesto extrabajador de la fábrica ficticia MCGS, explicaba que un experimento fallido solo arrojaba el error “Bigger Splash”. Aquel clip bastó para que los seguidores ataran cabos y entendieran que la banda fantasma era, en realidad, el proyecto secreto de los murcianos.

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Un giro sonoro con explosión final

Musicalmente, 'Bigger Splash' se aleja del ímpetu punk rock de 'Instrucciones' y apuesta por un medio tiempo a medio camino de aquel 'La torre Picasso' que tanto coreamos en directo. La canción fue grabada en en Los Ángeles con el productor Joe Chiccarelli —habitual de The Strokes o Morrissey— y reserva un estallido de guitarras para el tramo final. Es justo el tipo de contención que hace que el subidón llegue cuando tiene que llegar.

En la letra, Antonio García se mueve entre la resistencia al cambio y las ganas de enfrentarlo. Canta a mover montañas para llegar a un lugar que ya no es su hogar, una imagen que conecta con cualquiera que haya sentido que el suelo se mueve bajo sus pies. Nada de fuegos artificiales gratuitos: aquí la emoción crece despacio y pega fuerte al final.

Con 'Bigger Splash', Arde Bogotá demuestra que la mejor campaña de promoción no es un anuncio, sino una canción vivida en secreto sobre los escenarios.

De los Cowboys a un salto internacional

El nuevo adelanto confirma que el cuarteto no piensa dormirse en los laureles tras el éxito de Cowboys de la A3. Grabar en Los Ángeles con Chiccarelli supone un salto de ambición, pero la banda mantiene intacta esa mezcla de épica cotidiana y guitarras afiladas que ya los convirtió en una de las propuestas más sólidas del rock estatal. En los conciertos de la actual gira ya han sonado otras canciones inéditas como 'Antifiesta' o 'Club de la gente sola', señales de que el álbum viene cargado de munición.

Todavía no hay fecha de lanzamiento para el disco, pero la palabra oficial es que llegará a lo largo de 2026. Mientras tanto, la jugada de los festivales ha demostrado que el grupo entiende mejor que nadie cómo se genera hype en la era de la saturación digital: no basta con soltar un single, hay que construir una historia alrededor. Y vaya si lo han conseguido.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. El single funciona como medio tiempo de los que crecen con cada escucha, y la campaña de los festivales es un golpe de marketing memorable. La única pega es la ausencia de fecha para el álbum, pero el runrún está más que justificado.

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