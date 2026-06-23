Los 7 vinos ligeros para beber fríos este verano que están arrasando

Este verano, las copas se tiñen de tinto. Sí, has leído bien: los tintos ligeros, frescos y fáciles de beber se están colando en las terrazas y las cenas al aire libre, y prometen tanto placer como los blancos y rosados de siempre, pero sin dejar factura al día siguiente.

Durante mucho tiempo, los vinos tintos se han considerado demasiado pesados para el calor. Pero una nueva generación de vinos, con menos extracción, más fruta y menos madera, está cambiando las cartas. Hoy te traemos siete joyas que están arrasando, todas por debajo de los 21 euros y perfectas para beber ligeramente fresquitas.

La revolución de los tintos frescos

Lo que antes era territorio exclusivo de blancos y rosados ahora se abre a los tintos de baja graduación y mucha fruta. Estos vinos se elaboran con menos tiempo en barrica, a menudo con depósitos de hormigón para mantener la frescura, y se sirven unos grados más fríos de lo habitual (entre 12 y 14 ºC) para que resulten aún más apetecibles. La clave está en la fruta nítida, los taninos pulidos y la sensación de que casi se beben solos.

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Apúntate esta tendencia si te gusta el vino pero huyes de los excesos alcohólicos y las digestiones pesadas. Además, maridan con todo: tapas, pasta, arroces, barbacoas… incluso con una pizza al atardecer. Vamos al lío con los siete recomendados.

1. Portia Roble

La versión más desenfadada de Bodegas Portia, en plena Ribera del Duero. Este tempranillo joven pasa solo cuatro meses en barrica de roble, lo que le da un toque de vainilla y especias suaves, pero el protagonista es la fruta: cereza y fresa en nariz. En boca es ligero, jugoso y muy de beber. Ideal para tapear sin pretensiones. Precio: 8,30 euros.

2. LAN D-12 Edición Limitada Concéntrico

De una de las bodegas más emblemáticas de Rioja, este tempranillo nace del mítico depósito 12 de LAN y se viste de gala para el festival 'Concéntrico'. Aromas de fruta roja madura, tofe, vainilla y cacao lo hacen muy goloso. En boca es envolvente, con taninos pulidos y un regusto de regaliz que no cansa. Cuesta unos 13,25 euros y es un clásico moderno que se bebe con mucha facilidad de de cara a las noches veraniegas.

3. Pradorey El Mirón

Pradorey sorprende en la Ribera del Duero con un coupage poco habitual: tempranillo, un toque de albillo mayor y merlot. Elaborado con mínima intervención y levaduras autóctonas, pasa unos diez meses en barricas usadas para no eclipsar la fruta. En copa es jugoso, aromático y muy bebible, con una acidez que lo hace perfecto para el verano. Precio: 12 euros.

4. Alta Pavina Citius

Un pinot noir con acento castellano, nacido de un proyecto pionero en los años 80 en plena meseta. Cereza licorosa, matices terrosos y un fondo especiado, afinados durante 18 meses en roble francés. La acidez es serena, los taninos sedosos y la textura casi aterciopelada. Un tinto de vocación borgoñona con carácter propio que demuestra que Castilla también sabe hacer pinot noir. 20,90 euros.

5. Finca Villacreces Creta

La última apuesta de Finca Villacreces procede de un viñedo en una de las cotas más altas de la Milla de Oro de Ribera del Duero, sobre suelos muy calizos. Se elabora en depósitos de hormigón para preservar la pureza de la fruta. El resultado es un tinto mineral, tenso, con notas de mora y arándano, taninos firmes pero domados y un fondo salino que invita a dar otro sorbo. Cuesta 20,20 euros y tiene una elegancia que te engancha.

6. Joaquín Rebolledo Barrica

De Valdeorras, en la ribera del Sil, llega este tinto de parcela que mezcla seis variedades autóctonas (mencía, sousón, arauxa, brancellao, garnacha y merenzao). Tras la crianza en barrica, pasa seis meses reposando en una cueva natural del siglo XVIII, un detalle muy gallego. En nariz manda la fruta madura con especias; en boca es sabroso, glicérico, con taninos dulces y un final largo. 10,90 euros.

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7. Dominio de Tares Leione

La puerta de entrada a la variedad prieto picudo, poco conocida pero con mucho carisma. Nace en Castilla y León y se elabora con una madera muy comedida para que la fruta sea la estrella. Aromas de flores rojas, fresas y un recuerdo de pan tostado. Es refrescante, sabroso y con un posgusto que recuerda a tarta de fresa. 9,10 euros, perfecto para tapas, pasta o una cena informal de verano.

La nueva ola de tintos frescos demuestra que el placer del vino no tiene por qué pesar en la digestión ni en la cartera.

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