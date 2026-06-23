España, entre los países con mayor incremento de estrés térmico

El sur de Europa, y especialmente España, ha registrado el mayor incremento de estrés térmico desde los años 70, según un estudio publicado en 'Nature Climate Change'. Ese fenómeno, que combina temperatura, humedad y radiación, supone un riesgo creciente para la salud.

¿Qué revela el nuevo estudio?

La investigación, liderada por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, analiza datos climáticos globales entre 1950 y 2024. Más de mil millones de personas adicionales sufren ahora al menos un día de estrés térmico extremo al año en comparación con la década de 1970.

El sur de Europa vive actualmente hasta 50 días adicionales por año con estrés térmico fuerte a extremo, con temperaturas de entre 32 °C y 46 °C. Además, las noches más cálidas han aumentado a un ritmo medio de de 0,32 grados por década, frente a los 0,27 grados de los días más calurosos.

Publicidad

Las diez noches más cálidas de cada año se han calentado más rápido que los diez días más cálidos, un dato que preocupa especialmente a los científicos porque reduce la capacidad del cuerpo para disipar el calor acumulado.

El impacto directo en la salud

Las noches extremas impiden que el organismo se recupere, lo que dispara el estrés fisiológico y los riesgos durante los episodios de calor prolongado. La temperatura del aire por sí sola puede subestimar el peligro real en condiciones de alta humedad o baja ventilación.

Los expertos advierten de que el calor compuesto —días y noches sin tregua— agrava las patologías cardiovasculares y respiratorias, y eleva las tasas de mortalidad. Las personas mayores, los niños y quienes trabajan al aire libre son los más expuestos.

Las diez noches más cálidas de cada año se han calentado más rápido que los diez días más cálidos, y eso reduce la capacidad del organismo para disipar el calor.

Qué recomiendan los expertos para proteger la salud

Ante el aumento global del estrés térmico, los autores del trabajo insisten en la urgencia de integrar métricas de este tipo en los sistemas de evaluación del riesgo climático. Los planes de salud pública específicos para el calor y los sistemas de alerta temprana resultan esenciales.

También reclaman medidas de adaptación urbana: más sombra en las calles, mejor diseño térmico de los edificios y la creación de refugios climáticos donde la población pueda resguardarse durante los picos de calor. Son pasos que, según el estudio, ya no pueden esperar.

📌 El foco social: las claves