Maltrato en criaderos de perros: una denuncia que destapa la explotación de razas de moda

El caso de Gijón ha vuelto a poner el foco en una realidad que los amantes de los animales conocemos bien: la cría masiva de perros de raza, cuando se convierte en puro negocio, esconde maltrato. Ayna es una de las supervivientes, y su historia lo dice todo.

Ayna fue rescatada de un criadero ilegal en Gijón el pasado 22 de abril. Su estado era crítico: infección de útero avanzada (piometra), fiebre y deshidratación. La operación de urgencia de APAP Alcalá le salvó la vida, pero las secuelas de años de explotación no se borran tan fácil.

Ayna y las perras invisibles de los criaderos multi-raza

Lo que muchos compradores desconocen es que detrás de esos anuncios de 'cachorros de raza mini' hay perras como Ayna que viven condenadas a parir sin descanso. En el criadero de Gijón, explica la asociación, llevaban más de una década operando, creciendo y anunciándose en redes sociales sin que nadie lo detuviera.

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Las razas de moda, como los salchicha miniatura o cualquier perro tamaño mini, alimentan un negocio que prima la cantidad sobre el bienestar. Una búsqueda en internet muestra decenas de webs donde se crían múltiples variedades sin control. El resultado está en el historial clínico de Ayna: piometra, múltiples cesáreas y una peritonitis que casi acaba con ella.

Las consecuencias físicas de una vida entera de cría forzada

Ayna fue ingresada inmediatamente. Tenía una infección de útero tan grave que necesitó cirugía urgente. Superó las 48 horas críticas, pero cuando parecía recuperarse, una peritonitis derivada de las cesáreas repetidas la dejó de nuevo al borde. Casi dos meses después, la perra sigue en acogida, y aunque ha vencido lo peor, los efectos secundarios de años de hormonas y partos forzados serán su compañía de por vida.

Desde APAP Alcalá insisten en que Ayna no está sola. Otros perros rescatados del mismo criadero también presentan enfermedades, aunque menos graves, y su futuro depende del proceso judicial en curso. No están en adopción todavía, pero la protectora ha habilitado apadrinamientos y donativos para sufragar sus cuidados.

Lo que parece un simple anuncio de cachorros puede esconder una historia de dolor continuo, de perras a las que solo se les permite malvivir para producir.

El verdadero problema: la demanda detrás de las modas caninas

El caso de Gijón no es un incidente aislado. La reproducción descontrolada de perros sigue amparada en parte por la falta de inspecciones efectivas y por una legislación autonómica desigual. Mientras exista quien compra sin preguntar, los criaderos ilegales encontrarán su nicho. La cría responsable es cara y selectiva por un motivo: garantiza que los progenitores estén sanos y que las camadas se cuiden sin prisas.

La Fundación Affinity recuerda en sus estudios que el abandono está directamente relacionado con la compra impulsiva. Cuando un perro deja de ser esa raza de moda que todos querían, a menudo acaba en la calle o en una protectora. Informarse bien, acudir a criadores éticos registrados o, mejor aún, optar por la adopción, son pasos que cortan de raíz esta cadena de maltrato. Si tu perro muestra cualquier síntoma extraño, acude a tu veterinario sin demora.

El sufrimiento de Ayna nos recuerda que detrás de cada cachorro de escaparate hay una madre que nunca ha conocido una vida decente. Apoyar a entidades como APAP Alcalá, que velan por su recuperación sin hacer ruido mediático, es una forma directa de ayudar. Pero el cambio más importante empieza cuando dejamos de normalizar la compra como única vía y miramos a los ojos de quienes ya están esperando una oportunidad.

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