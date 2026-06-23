Ascenso laboral: por qué la relación con el jefe es más decisiva que tu rendimiento

Si alguna vez has visto cómo un compañero que se pasa el día de charleta con el jefe asciende antes que tú, la psicología tiene la respuesta. Y no, no es la meritocracia que te vendieron. Lo que de verdad mueve tu carrera no es solo lo que produces, sino la relación que construyes con quien te evalúa.

Llevamos décadas escuchando que si te esfuerzas, llegas antes y te vas después, el éxito llega solo. Es una idea bonita, pero varios estudios psicológicos han demostrado que es falsa. La pieza clave no es tu rendimiento objetivo, sino cómo te percibe tu supervisor. Y eso se construye con gestos pequeños, no con horas extra que nadie ve.

Los investigadores lo llaman LMX (Leader-Member Exchange, o Teoría del Intercambio Líder-Miembro): básicamente, los jefes no tratan igual a todos sus empleados. Con algunos generan un vínculo de confianza, cercanía y acceso a oportunidades; con otros, la relación es más fría y distante. Según un estudio de Josephine Campbell, esa diferencia de trato tiene consecuencias directas en las evaluaciones de rendimiento, los ascensos y el desarrollo profesional.

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Lo más llamativo es que la calidad de esa relación predice el éxito laboral con más precisión que el rendimiento puro. Datos de la Universidad de Portland muestran una clara vinculación entre la opinión del jefe y la progresión salarial, la satisfacción profesional y las posibilidades de promoción. Vamos, que el que mejor se lleva con el jefe suele ser el mejor valorado, aunque no sea el que más horas echa.

El teletrabajo añade otra capa: los empleados 100% en remoto tienen un 31% menos de opciones de ascenso y un 38% menos de bonus que sus compañeros presenciales, según datos publicados por Euronews. Y eso, con el mismo rendimiento. La causa tiene nombre: sesgo de proximidad (proximity bias), un comportamiento inconsciente que nos hace priorizar a las personas y eventos que suceden a nuestro alrededor.

El 96% de los directivos admite que perciben más las contribuciones de quienes están físicamente en la oficina que las de quienes trabajan de forma remota, según los sondeos que recoge el estudio original de Xataka. El simple hecho de que tu jefe te vea la cara cada mañana genera resultados positivos para tu carrera, con independencia de lo que rindas.

El esfuerzo invisible, por intenso que sea, no se traduce en reconocimiento si no se ve.

Además, no basta con estar presente: también importa lo que dices. Un estudio conjunto de las universidades de Waikato y Bérgamo analizó a 218 empleados y supervisores en una empresa japonesa. Los empleados que expresaban sus opiniones en voz alta recibían mejores valoraciones de sus jefes, que los percibían como más capaces e implicados. Eso sí, los autores advierten: en entornos con mucha política interna, alzar la voz puede ser contraproducente. Es cuestión de leer el terreno.

Un informe de la plataforma de empleo Deel, con datos de más de un millón de contratos en todo el mundo, puso la guinda: los trabajadores remotos hacen casi el doble de horas extra que sus homólogos presenciales, pero siguen siendo menos propensos a ascender. La percepción del jefe no se mueve solo con resultados; se mueve con cercanía, con el cara a cara diario y con la conversación informal en la máquina del café.

Lo que la ciencia sabe (y lo que tú puedes hacer con ello)

No es la primera vez que la psicología organizacional señala este sesgo. Desde los años 70, la teoría LMX explica cómo los jefes cultivan círculos de confianza que condicionan las carreras. En 2019, un estudio de la Universidad de California ya advirtió de que la presencia física multiplica las oportunidades de promoción, año antes de que la pandemia disparara el teletrabajo. La pandemia aceleró la modalidad remota, pero no eliminó el sesgo de proximidad; al contrario, lo hizo más visible.

Ahora mismo, no hay una ley que obligue a las empresas a evaluar de forma objetiva a los trabajadores remotos, y la normativa sobre teletrabajo en España no aborda este tipo de discriminación indirecta. La meritocracia, por tanto, se queda en una bonita palabra si tu jefe no registra lo que haces. No se trata de echarle la culpa al sistema, sino de entender cómo funciona para jugar con las mismas cartas: hacer visible lo que aportas, construir una relación de confianza y, si trabajas en remoto, buscar momentos de contacto presencial o videollamadas informales. Eso no es enchufismo; es adaptarse a una realidad que la ciencia lleva medio siglo documentando.

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La próxima vez que te pregunten por qué aquel compañero que parece no dar un palo al agua asciende antes, ya lo sabes. El carisma y la cercanía tienen más peso que el expediente impecable. Y si estás en remoto, toca hacer doble esfuerzo para que tu trabajo no sea invisible.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)