Crítica de House of the Dragon temporada 3: la precuela de Juego de Tronos vuelve con su mejor temporada

Por fin. Después de dos temporadas que parecían un dragón sin fuego, la tercera entrega de House of the Dragon se ha ganado el aplauso más cerrado de los críticos. Y no es para menos: la serie ha encontrado su foco, su equilibrio entre diálogos venenosos y una batalla de dragones que directamente parece sacada de la cabeza de un fan que se tomó demasiado café.

La crítica de The Guardian no se anda con paños calientes y la describe como 'la orgía de carnicería que siempre debió ser'. Y creednos, tenemos razones para creerles.

Por qué las dos primeras temporadas fueron una patinazo (y no lo sabíamos)

Reconozcámoslo: House of the Dragon empezó con más zigzags que un vuelo de dragón borracho. La primera temporada liquidó a sus mejores personajes demasiado pronto o los reencarnó con saltos temporales que descolocaban hasta a los maestres de la Ciudadela. La segunda, en cambio, construyó y construyó... para nada. El resultado fue un hype bajísimo para esta tercera entrega y un ventilador de dudas sobre si HBO Max había perdido el norte con la precuela.

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Pero la cosa ha cambiado. Las alas de dragón han vuelto a batir sin miedo.

Una batalla que te deja sin aliento (y sin excusas para no verla)

El arranque de la temporada 3 es una exhibición de músculo narrativo. La gran batalla de dragones que ofrece no es solo un despliegue visual que roza lo obsceno, sino que está cosida con escenas a dos en las que la dominancia cambia en un susurro y los defectos de personalidad saltan como trampas. Hay caras nuevas, sí, y también un alivio cómico que en anteriores tandas brillaba por su ausencia. Esto ya es Juego de Tronos de verdad.

Uno de los grandes aciertos es cómo la serie ha abandonado la épica vacía para abrazar el conflicto íntimo entre facciones. Los diálogos cortan, las traiciones huelen a azufre y los dragones, cuando aparecen, no son meros adornos de CGI: cada embestida se siente como una decisión narrativa, no como un capricho de presupuesto.

Los dragones ya no son fuegos artificiales: son la excusa perfecta para que la verdadera pólvora —la ambición humana— explote en la cara de todos.

¿Se ha redimido la precuela de Juego de Tronos?

La pregunta no es baladí. House of the Dragon llevaba sobre los hombros la losa de ser la hermana pequeña de una serie que definió una década. Las comparaciones con Juego de Tronos eran inevitables y, hasta ahora, siempre salía perdiendo. Pero esta tercera temporada logra algo que parecía imposible: hacernos olvidar que existe un trono de hierro al otro lado del Mar Estrecho.

En un panorama televisivo donde las precuelas suelen ser más un ejercicio de nostalgia que de riesgo, que la serie se atreva a ser brutal y cerebral a la vez es un triunfo. Si HBO Max sigue por este camino, la Casa del Dragón aún tiene mucho fuego que escupir.

Eso sí, no esperéis que todos los problemas de las temporadas anteriores se desvanezcan de golpe. Algún eco de aquellos saltos temporales aún resuena y algún personaje secundario sigue sin encontrarse. Pero el equilibrio final es tan sólido que incluso los más escépticos van a tener que aplaudir.

El resumen para vagos (TL;DR)