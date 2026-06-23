Ariana Grande revive el terror suburbano de los 50 en su videoclip 'hate that i made you love me'

Si hay algo que le faltaba al pop de Ariana Grande era un poco de gore retro y un marido aterrorizado corriendo por un jardín. En 'hate that i made you love me', la cantante abraza el terror suburbano de los años 50 con un vídeo que es pura nostalgia perturbadora.

Christian Breslauer, el director detrás de homenajes a 'Kill Bill' y '¡Olvídate de mí!', vuelve a las andadas. Esta vez se sumerge en la serie B de los cincuenta: títulos de crédito con tipografía amarilla a brochazos, cielo tormentoso y una Ariana que parece recién salida de una pesadilla de Ed Wood. El vídeo está disponible en el canal oficial de Ariana.

El terror de los 50 como nunca lo habías visto (bueno, sí, pero con Ariana)

El protagonista es Justin Long. Sí, el mismo que ha sobrevivido a 'Jeepers Creepers', se convirtió en morsa en 'Tusk' y se cayó a un sótano en 'Barbarian'. Aquí interpreta al marido infiel que pronto descubre que su nueva casa unifamiliar es más 'El espíritu burlón' que el sueño americano.

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Lo de elegir a Long es un guiño tan obvio que funciona. El espectador que haya visto 'Barbarian' no puede evitar sonreír cuando él abre una puerta con cara de "otra vez no". Es un pellizco cómplice que convierte el videoclip en algo más que un anuncio de single: es un minihomenaje al género de terror que él mismo lleva años protagonizando con estoicismo.

Porque sí, el vídeo es una pequeña antología de fantasmas femeninos con cuentas pendientes. Ariana encarna a la chica de la curva, al espectro que se aparece en la cocina y a la novia cadáver vengativa. Todo con una fotografía que imita el Technicolor y un vestido amarillo que se sale del encuadre.

Lo que empieza como una parodia de los cincuenta se convierte en un ajuste de cuentas con toda la tradición de mujeres muertas que vuelven para recordarte que no te olvidaste de las llaves.

De 'Me casé con una bruja' a 'Petal': el terror como nuevo refugio

No es la primera vez que una estrella del pop recurre al terror para reinventarse. Lady Gaga lo hizo con 'Born This Way' y su estética carne de cañón, pero Ariana se va al otro extremo: el terror psicológico de manual. En lugar de monstruos, aquí hay culpa, gaslighting y un esposo que se merece cada susto.

El videoclip bebe directamente de comedias sobrenaturales como 'El espíritu burlón' (1945) o 'Me casé con una bruja' (1942), donde lo fantasmagórico convivía con el humor. Y lo consigue sin caer en el pastiche vacío: cada referencia está ahí porque suma, no porque quede bonita en en Pinterest. Cada escena es un catálogo de lugares comunes del género —el sótano oscuro, el espejo que refleja lo que no debería— pero ejecutados con una factura impecable que los hace sentir frescos.

Y el timing no podría ser mejor: Ariana estrena 'Petal' en plena ola de nostalgia por el terror clásico, donde hasta 'Stranger Things' se ha rendido a los 80, y ella apuesta por una década aún más vintage pero con un mensaje plenamente contemporáneo. Para los que crecimos con las pelis de terror de sobremesa, es un caramelo. Y para los que solo conocen a Ariana por sus agudos, una demostración de que puede ser más que la chica de las coletas. 'hate that i made you love me' no es solo una canción: es una declaración de guerra a la invisibilidad del dolor femenino, con un vestido amarillo y muchas ganas de venganza.

El resumen para vagos (TL;DR)