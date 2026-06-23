Pésimas noticias para el iPhone 17: la subida de precios llegaría en junio

No es un rumor de pasillo: Apple podría subir el precio del iPhone 17 en cuestión de días. La escasez de componentes ha escalado hasta el punto de que Tim Cook, el CEO de la compañía, calificó la situación de “insostenible” hace apenas una semana. Y según las filtraciones más sólidas, el hachazo al bolsillo no esperará a septiembre.

Mark Gurman, el periodista de Bloomberg que mejor lee las tripas de Cupertino, ha sido claro: los indicios apuntan a que la subida de precios se activará este mismo mes, aprovechando la campaña de vuelta al cole que Apple suele lanzar en junio. La lógica es aplastante: si el aumento estuviera previsto para otoño con los iPhone 18, los chivatazos no habrían llegado tan pronto.

Quién ha encendido todas las alarmas

Gurman no está solo en esto. Ice Universe, otro conocido leaker, también ha calentado el ambiente este fin de semana. Su versión es algo distinta: él cree que los iPhone 18 Pro y el futuro plegable serán los que realmente noten el sablazo, pero no descarta que los iPhone 17 actuales sufran un ajuste “inminente”.

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El detalle jugoso lo ha puesto una firma de análisis de mercado: el coste actual de los componentes podría obligar a Apple a encarecer cada iPhone hasta en 270 dólares. Eso no es calderilla, y menos cuando hablamos de una gama que ya roza los mil dólares en su versión base. The Wall Street Journal añade más leña: el iPhone 18 Pro podría rondar los 1.300 dólares en su lanzamiento, lo que convierte esta posible subida de junio en un aperitivo bastante amargo.

Cuánto más vas a pagar por tu iPhone 17

Es pronto para saber si el incremento afectará a todos los modelos por igual o solo a los Pro. Lo único seguro es que la escasez de RAM, y otros componentes, ha puesto a Apple contra las cuerdas. La compañía no ha confirmado nada oficialmente, pero el hecho de que se plantee eliminar la versión de 256 GB del MacBook Neo, obligando al comprador a ir a por los 512 GB, es un indicio de que la jugada va en serio. Vamos, una subida de precio disfrazada con un lazo bonito.

Esta no es la primera vez que Apple tensa la cuerda. Recordemos 2017, cuando el iPhone X llegó a los 999 euros y muchos pensaron que era un suicidio comercial. O el MacBook Pro con Touch Bar, que en 2016 cabreó a los profesionales por su tacto en el precio. Pero aquello fueron lanzamientos con argumentos de diseño, mientras que ahora el golpe llegaría en pleno ciclo de vida del iPhone 17, sin nuevo diseño ni joya de la corona que lo justifique. La diferencia es pura necesidad fabril, y eso da más miedo que cualquier keynote.

Subir el precio de un teléfono que ya toca los mil dólares da miedo, pero hacerlo ahora, sin nueva generación ni diseño, es un salto sin red.

Si el aumento se confirma antes de que acabe junio, Apple estará enviando un mensaje muy claro: la prioridad es blindar márgenes aunque el consumidor se lleve el susto en plena campaña de regreso a las aulas. La cuestión no es si pueden hacerlo —pueden—, sino si su público más joven, ese que ahorra meses para un iPhone, seguirá tragando sin rechistar. Y con una generación de Android cada vez más inspirada y precios agresivos, el margen de maniobra se estrecha.

Apple ya jugó esta carta antes (y ahora es peor)

Históricamente, la manzana ha tenido la habilidad de convertir las crisis de suministro en excusa para recolocar sus precios al alza. Pasó con la migración a USB-C por normativa europea, con la retirada del cargador “por ecologismo” y cada vez que el silicio de TSMC ha encarecido los procesadores. Pero ahora la escasez de RAM es un problema global que no depende de una decisión estética ni de un reglamento: es física pura y dura.

La gran pregunta es si esta subida marcará un precedente para los iPhone 18, que según los analistas ya nacen con un sobrecoste asegurado. Si el iPhone 17 se encarece 270 dólares solo por los componentes, el próximo Pro podría cruzar la barrera psicológica de los 1.300 sin despeinarse. Y mientras, el MacBook Neo se deshace de su versión más asequible.

La estrategia tiene lógica empresarial, pero recuerda peligrosamente a los movimientos que otras compañías han pagado caro cuando sus usuarios se sintieron exprimidos. Para Apple, la lealtad de su ecosistema es un colchón; para el que ahorra cada euro, un aviso de que el iPhone de sus sueños se aleja un poco más.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La filtración de Gurman es sólida y la propia Apple ha dejado pistas de que la fiesta se acaba. Si en los próximos días hay un comunicado oficial, este rumor pasará a ser un problema de verdad. De momento, mejor tener el bolsillo preparado.

El resumen para vagos (TL;DR)